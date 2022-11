Formula 1: Παραιτήθηκε από την Ferrari ο Μπινότο

Αλλαγή στην ηγεσία της Ferrari, καθώς ο Ματίας Μπινότο παραιτήθηκε από επικεφαλής της διάσημης ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, χωρίς να γίνει γνωστός ο αντικαταστάτης του. Ο Μπινότο παραιτήθηκε μετά τη νέα αποτυχημένη προσπάθεια της «σκουντερία» να διεκδικήσει τον τίτλο και τη φετινή σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

«Η Ferrari αποδέχεται την παραίτηση του Ματία Μπινότο, ο οποίος στις 31 Δεκεμβρίου θα αποχωρήσει από τη θέση του», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση για τον 53χρονο Μπινότο, ο οποίος ανέλαβε την Ferrari το 2019.

«Αποφάσισα να ολοκληρώσω την συνεργασία μου με την Ferrari. Φεύγω από μία εταιρία που αγαπώ, μία εταιρία που υπηρέτησα για 28 χρόνια, με την βεβαιότητα ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αφήνω μία ενωμένη ομάδα, που ωριμάζει συνεχώς. Μία δυνατή ομάδα που είναι έτοιμη να πετύχει τα καλύτερα στο μέλλον. Είναι μία δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι είναι και η σωστή», ανέφερε στη δήλωσή του ο Μπινότο.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG