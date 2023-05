M.Verstappen: Ταχύτερος στο FP3- Η έξοδος του Hamillton

Του Περικλή Χαλάτση

Τελικά καμιά από τις τρείς προσπάθειες στα ανεπίσημα δοκιμαστικά στο Monte Carlo -χθες και σήμερα- δεν «είδε» την καρό σημαία. Στο Πριγκηπάτο του Μονακό ο καιρός είναι ιδανικός και χιλιάδες θεατές έχουν νοικιάσει ακόμη και τις ταράτσες των σπιτιών και των ξενοδοχείων προκειμένου να δουν τον αγώνα της F1 στο πιο όμορφο αλλά και ταυτόχρονα αργό αγώνα της F1.

Στο FP1 ( χθες το μεσημέρι) τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Sainz αλλά οι ανεπίσημες δοκιμές δεν τελείωσαν αφού τρία λεπτά πριν τελειώσει επίσημα ο χρόνος είχε έξοδο ο Albon.

Στο FP2 ( χθες το απόγευμα) τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Max Verstappen. Όμως ούτε και σ αυτήν την προσπάθεια τέλειωσε κανονικά ο χρόνος και δεν είδαμε και πάλι την καρό σημαία. Ο Carlos Sainz κατά τη διάρκεια των δοκιμών (Ρ2) κάτω ακριβώς από τα pit έχασε τον έλεγχο σε μια ανοικτή δεξιά και χτύπησε στα προστατευτικά καταστρέφοντας την δεξιά ανάρτηση. Κρίμα για τον Ισπανό γιατί είχε κάνει τον καλύτερο χρόνο στο PF1.

Στο FP3 σήμερα το μεσημέρι και πάλι καλύτερο χρόνο έκανε ο Max Verstappen. Και αυτή τη φορά καρό σημαία δεν είδαμε. Ο Βρετανός L.Hamilton, τέσσερα λεπτά πριν από την καρό σημαία, άγνωστο γιατί – ίσως δεν έκανε σωστό υπολογισμό που φυσικά για έναν παγκόσμιο πρωταθλητή θεωρείται απίθανο- δεν έστριψε και το μονοθέσιο του έπεσε πάνω στις μπαριέρες της Mirabeau. Βγήκε καρό σημαία μέχρι να απομακρυνθεί με γερανό η W14 η οποία έπαθε μεγάλη ζημιά στην ανάρτηση. Ο χρόνος που υπολειπόταν μέχρι την καρό σημαία ήταν ελάχιστος και έτσι ο αγώνας τελείωσε εκεί χωρίς και πάλι να δούμε τη σημαία του τερματισμού. Μια άτυχη στιγμή είχε και ο Kevin Magnussen ο οποίος έχασε τα φρένα του και πήγε ευθεία στην Sainte Devote. Αν και επέστρεψε στην πίστα μπήκε στα πίτς γιατί έχασε την ισχύ του.

Η γενική κατάταξη στο PF3



Οι μηχανικοί της Mercedes δουλεύουν τώρα πυρετωδώς για να επισκευάσουν το μονοθέσιο του Hamilton για να μπορέσει να πάρει μέρος στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου θα κρίνουν και τον Pole Man.

Η Pirelli για το Μονακό έχει τις τρεις πιο μαλακές γόμες ( C3 είναι η P Zero λευκή σκληρή, C4 είναι η P Zero κίτρινη μέση και C5 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή).

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Στις 17.00 (Ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position . Αύριο (Κυριακή 28/5) ο αγώνας θα ξεκινήσει την στις 16.00 μμ.

Όλη η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1 Plus καθώς επίσης και από το επίσης συνδρομητικό F1 TV. Την Κυριακή ο αγώνα θα μεταδοθεί και από το ελέυθερο κανάλι του Ant1.