Τέσσερις ημέρες στις σκληροτράχηλες ειδικές διαδρομές του ΕKO Ράλι Ακρόπολις με το 6ης γενιάς Mitsubishi L 200 

Του Περικλή Χαλάτση

Αν δεν είχαμε περάσει από τα πιο απίθανα και απροσπέλαστα χωμάτινα δρομάκια μέσα στα δάση, για να φτάσουμε εγκαίρως στις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις, δεν θα είχε και τόσο μεγάλη σημασία η αναφορά που θα σας κάνουμε.

Αρκετές φορές είπαμε να σταματήσουμε και να μην προχωρήσουμε γιατί από τα στενά μονοπάτια ανάμεσα στα δένδρα και την πυκνή βλάστηση μόνο με τρακτέρ θα μπορούσες να περάσεις χωρίς να ρισκάρεις.

Ωστόσο το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, το διπλοκάμπινο Mitsubishi L 200 πέρασε από όλα τα μονοπάτια, χωρίς δισταγμό και το βασικότερο χωρίς… απώλειες.

Μην πάει το μυαλό σας ότι επειδή το L200 είναι ένα αγροτικό αυτοκίνητο έχει και σπαρτιάτικη πολυτέλεια. Ποιος σας είπε ότι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα για αγροτική χρήση διαφέρουν στο εσωτερικό από τα άλλα Ι.Χ. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και αν είχατε μια τέτοια εντύπωση σίγουρα κάνετε λάθος. Βέβαια υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό τους από εταιρία σε εταιρία.

Ωστόσο το Mitsubishi L200 στην 6η γενιά του, σας πληροφορώ ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από ένα αντίστοιχο ακριβό Ι.Χ. Είναι φουλ εξοπλισμένο με ότι χρειάζεται ένας σύγχρονος οδηγός και είναι πλήρως εξελιγμένο στις επιταγές των απαιτητικών πελατών. Θα αναφερθούμε σχετικά παρακάτω. Γιατί το βασικό σ αυτό το αυτοκίνητο είναι οι απεριόριστες δυνατότητες που έχει για να κινηθεί με ασφάλεια στα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια.

Με τη βοήθεια της μετάδοσης Super Select 4WD-II το L200 περνάει από κάθε έδαφος. Το Super Select 4WD-II είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα τετρακίνησης που ελέγχει και την ισχύ και την πέδηση σε κάθε τροχό, παρέχοντας τη καλύτερη σταθερότητα και πρόσφυση σε κάθε είδος εδάφους.

Ο περιστροφικός επιλογέας που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα είναι αυτός που κάνει όλο το «παιχνίδι». Εσείς απλά ανάλογα με το έδαφος επιλέγετε την αντίστοιχη ρύθμιση. Για κανονικές συνθήκες επιλέγετε την 2H ενω για σκληρά εδάφη την 4H. Όταν τα πράγματα δυσκολέψουν σταματήστε το L 200 και αλλάξτε τη ρύθμιση σε 4HLc ή 4LLc.

Ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους η αν το έδαφος είναι στεγνό η γλιστερό υπάρχουν διάφορες λειτουργίες που σου κάνουν τη ζωή εύκολη. Όλα γίνονται απλά. Ο οδηγός αρχικά πρέπει να επιλέξει τη λειτουργία off-road. Τότε εμφανίζονται οι λειτουργίες – ρυθμίσεις Gravel (χαλίκι), Mud/snow (λάσπη/χιόνι), Sand (άμμος) και Rock (πέτρα).

Αν για παράδειγμα βρέχει και εσείς πρέπει να κατεβείτε μια πλαγιά του βουνού που γλιστράει επιλέγετε το Mud/snow. Από εκεί και πέρα το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κρατάτε σταθερά το τιμόνι και να τραβήξετε τα πόδια σας από τα πεντάλ του γκαζιού και του φρένου.Εσείς δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος αναλαμβάνει τα ηνία για να σας κατεβάσει από τη γλιστερή πλαγιά με ασφάλεια.

Πιστέψτε με. Κατεβήκαμε μια πλαγιά που ήταν μούσκεμα από τη βροχή χωρίς να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών βοηθημάτων λειτουργεί άψογα το μπλοκέ διαφορικό είτε στη γρήγορη είτε στην επιλογή του αργού. Είναι άλλο πράγμα να γράφω κάτι και εσείς να διαβάζετε και άλλο να το ζήσετε στην πράξη.

Περάσαμε από ατραπούς που με τη κοινή λογική μόνο τρακτέρ θα μπορούσε να περάσει. Το Mitsubishi L200 πέρασε αξιοπρεπέστατα. Οι συνεπιβάτες μας –συνάδελφοι- που κάλυπταν και αυτοί το ράλι Ακρόπολις δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο εύκολα πέρασε από τα δύσκολα μονοπάτια. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ελαστικά που φορούσε ήταν 50/50 (Dunlop AT 20). Δηλαδή δεν ήταν τρακτερωτά. Τα 50-50 είναι για μικτή χρήση. Για ομαλή κύλιση στην άσφαλτο και για ασφαλή οδήγηση στο χώμα.

Όλα είναι θέμα επιλογής προφίλ οδήγησης. Η κλασική πίσω κίνηση (2L) είναι για απλή οδήγηση σε άσφαλτο η χώμα. Με την τετρακίνηση (4H) κινείσαι σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συστήματα για χιόνι, λάσπη και σκληρά οδοστρώματα.

Το L200 έχει γωνία αναχώρησης 22 μοιρών, γωνία προσέγγισης 30 μοιρών και γωνία ράμπας, 24 μοιρών. Η καρότσα έχει βάθος 475 χιλιοστών και μέγιστο πλάτος 1,47 μέτρων. Ταυτόχρονα, το βάρος κυμαίνεται μεταξύ 1.895-2.035 κιλών ενώ το ωφέλιμο φορτίο είναι 1.035 κιλά.

Με τα συστήματα που είναι εξοπλισμένο κινείται παντού χωρίς να κουράζει. Και λέω χωρίς να κουράζει γιατί αρκετοί έχουν την εντύπωση ότι ένα καλό 4Χ4 μπορεί να κινηθεί καλά σε εκτός δρόμου επιφάνειες αλλά στην άσφαλτο χοροπηδάει σαν κατσίκι.Μέγα λάθος. Από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία κινηθήκαμε στην εθνική οδό χωρίς να νοιώσει κανένας από τους επιβάτες ότι ήταν σε επαγγελματικό αυτοκίνητο. Η μόνη διαφορά από ένα κανονικό οικογενειακό αυτοκίνητο ήταν η διαφορά ύψους.

Θυμίζει ένα κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο. Η ποιότητα κύλισης είναι πολιτισμένη και η λειτουργία του πετρελαιοκινητήρα μάλλον αθόρυβη. Οι γιαπωνέζοι κατάφεραν να συνδυάσουν τις δυνατότητες ενός pick-up με την άνεση ενός οικογενειακού Ι.Χ. Γενικά το διπλοκάμπινο L 200 ακόμη και στην άσφαλτο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Τις ημέρες του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις είχαμε στην κατοχή μας το Mitsubishi L200 στην 4θυρη έκδοση, Double Cab. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική της καμπίνας σε τοποθετεί αμέσως στην πραγματικότητα. Άνετο εσωτερικό με άνετα καθίσματα.

O οδηγός έχει μπροστά του όλα τα χειριστήρια που χρειάζεται. Ο πίνακας οργάνων εμπρός έχει οθόνη 4,2 ιντσών. Βλέπει το σύστημα μετάδοσης που χρησιμοποιεί ,την κατανάλωση που έχει αλλά και άλλες χρήσιμες ενδείξεις του αυτοκινήτου.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια άλλη ευκολόχρηστη οθόνη αφής 7 ιντσών. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για το δρόμο, για το GPS, για τη μουσική. Γενικά τα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού είναι πολύ σύγχρονα. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα για διατήρηση ευστάθειας, για υποβοήθηση στις ανηφόρες ή τις κατηφόρες.

Για παράδειγμα το Hill Descent Control είναι χρήσιμο σε δύσκολα σημεία.Το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες ανίχνευσης κοντινών εμποδίων. Για να αποτραπούν μικρές προσκρούσεις κατά τη στάθμευση, ενεργοποιούνται μια ηχητική προειδοποίηση, αλλά και μια οπτική στον πίνακα οργάνων . Ανάλογα με το τι «βλέπει» ο αισθητήρας περιορίζεται αυτόματα η ισχύς του κινητήρα ακόμη και αν πατήσετε ακούσια το πεντάλ του γκαζιού.

Τα ραντάρ που υπάρχουν στους προφυλακτήρες ανιχνεύουν αν υπάρχει κάτι στα τυφλά σημεία του οχήματος. Αν το εντοπίσουν, η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει στον καθρέπτη της πόρτας. Και με το Lane Change Assist (LCA), αν ενεργοποιήσετε το φλας ενώ σας πλησιάζει κάποιο όχημα, θα ενεργοποιηθεί και μια ηχητική προειδοποίηση.

Επειδή σε όγκο το L 200 είναι μεγάλο οι κάμερες στάθμευσης είναι απαραίτητες.Με τις μικρές κάμερες που είναι γύρω από το αυτοκίνητο μπορείτε να έχετε εικόνα και να βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας, πίσω σας αλλά και στα πλάγια. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχει συλλέξει, το σύστημα Multi Around Monitor μπορεί να δημιουργήσει μια εναέρια πανοραμική προβολή (bird's-eye view) του αυτοκινήτου, για να σας βοηθήσει να προσανατολιστείτε και να σταθμεύσετε με ασφάλεια.

‘Όταν κάνετε όπισθεν και ξαφνικά περάσει από πίσω σας ένα ποδήλατο αναβοσβήνει η ένδειξη στον καθρέπτη της πόρτας ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση και ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών.

Αν αυτό το έξυπνο σύστημα ασφαλείας ανιχνεύσει την πιθανότητα μετωπικής σύγκρουσης με αυτοκίνητο ή πεζό, επιβραδύνει αυτόματα το αυτοκίνητο. Τα φρένα του είναι φοβερά. Βέβαια δεν ξέρουμε αν το πίσω όχημα που ακολουθεί έχει το ίδιο φρένα. Γιατί αν δεν έχει και την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας τότε δεν θα προλάβει να σταματήσει εγκαίρως.

Ακόμη αν αφαιρεθείτε ενώ κινείστε στην εθνική οδό με ταχύτητα περισσότερη από 65 χιλιόμετρα και παρεκκλίνετε από τη λωρίδα κυκλοφορίας, το σύστημα ασφαλείας θα το εντοπίσει άμεσα, μέσω της κάμερας που υπάρχει στο παρμπρίζ. Αν συμβεί αυτό, θα ηχήσει μια προειδοποίηση και θα ανάψει μια προειδοποιητική λυχνία στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών.

Το αμάξωμα

Το αμάξωμα του L200 διαθέτει το προηγμένο Reinforced Impact Safety Evolution. Είναι εξαιρετικά άκαμπτο, αλλά και ελαφρύ, χάρη στην εκτεταμένη χρήση χάλυβα αντοχής. Μαζί με το προηγμένο αμάξωμα RISE, συμβάλλει στα πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας για τους επιβάτες. Περιλαμβάνει στρατηγικά τοποθετημένες ενισχύσεις σε κρίσιμα σημεία, οι οποίες βοηθούν στην διάχυση και απορρόφηση της ενέργειας, σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Προστασία

Το L200 είναι εφοδιασμένο με σύστημα 7 αερόσακων. Περιλαμβάνει μπροστινούς αερόσακους, πλευρικούς αερόσακους μπροστά, αερόσακους τύπου κουρτίνας και αερόσακο για τα γόνατα του οδηγού, οπότε όλοι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, είναι προστατευμένοι.

Κινητήρας

Το σύστημα έξυπνης εισόδου επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα των θυρών με το απλό πάτημα ενός κουμπιού που υπάρχει στο χερούλι της πόρτας. Το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί επιτρέπει το άναμμα και το σβήσιμο του κινητήρα, με το πάτημα ενός διακόπτη, ώστε να μπορείτε να μπείτε στο αυτοκίνητο και να εκκινήσετε το L200 χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κλειδί.

To Mitsubishi L200 εξοπλίζεται με νέο τούρμπο πετρελαιοκινητήρα (προδιαγραφές Euro 6d),χωρητικότητας 2,2 λίτρων (2.268 κ.εκ.). Είναι αλουμινένιος και 16βάλβιδος. Αποδίδει 150 ίππους με ροπή 400 Nm. Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού common rail. Με αυτό το σύστημα ψεκασμού παρέχει μέγιστη απόδοση του καυσίμου και οικονομία.

Ταυτόχρονα έχει άμεση δυνατή επιτάχυνση και ροπή. Επίσης, εξασφαλίζει χαμηλότερη εκπομπή ρύπων CO2.Ο κινητήρας που διαθέτει τεχνολογίες όπως το AdBlue,συνδυάζεται άψογα με το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (με paddles στο τιμόνι).

Τα μοντέλα με τροχούς 18 ιντσών είναι εφοδιασμένα με μεγαλύτερα μπροστινά αεριζόμενα δισκόφρενα, τα οποία παρέχουν καλύτερη απόδοση του συστήματος πέδησης. Οι μηχανικοί της Mitsubishi έχουν δουλέψει αρκετά την ανάρτηση του L200. Είναι στιβαρή με διπλά ψαλίδια. Περιλαμβάνει γόνατα McPherson με ελικοειδή ελατήρια εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα με φύλλα σούστας πίσω.

Έχει αντιστρεπτική ράβδο. Το μέγεθος των αμορτισέρ έχει μεγαλώσει και χρησιμοποιήθηκαν πιο σκληρά ελατήρια. Πίσω, τα φύλλα σούστας αυξήθηκαν από 5 σε 6, βοηθώντας στην καλύτερη ισορροπία του Mitsubishi L200 ανεξαρτήτως συνθηκών.

Το αποτέλεσμα είναι, σταθερή, άνετη και απόλυτα ελεγχόμενη οδήγηση, ακόμη και στα πιο απαιτητικά εδάφη.Με όλες τις μετατροπές που έχουν κάνει οι ιάπωνες μηχανικοί στην ανάρτηση και σε συνδυασμό με το ισχυρό πλαίσιο το αυτοκίνητο δεν πλέει ούτε παίρνει ενοχλητικές κλίσεις. Σημαντικό!.

Εξωτερικά

Το νέο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου ενσωματώνει τη σχεδίαση DYNAMIC SHIELD. Εκτός από την εμφάνιση συμβάλλει και στη μεγαλύτερη προστασία των επιβατών και των πεζών. Το βελτιωμένο σχήμα του καπό και η χαμηλή θέση των υαλοκαθαριστήρων παρέχουν πολύ καλή ορατότητα.Η μπροστινή γρίλια, το καπό και ο προφυλακτήρας κάνουν το L200 να μοιάζει σαν να έχει κατασκευαστεί από ένα συμπαγές κομμάτι χάλυβα.

Φωτισμός

Το βράδυ δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα με την ορατότητα. Ο φωτισμός είναι ικανοποιητικός. Τα φώτα είναι τοποθετημένα πάνω στον μπροστινό προφυλακτήρα. Στο πίσω μέρος, μεγάλα συνδυασμένα φώτα, εξέχουν από το αμάξωμα. Είναι επίσης πολύ αποδοτικά, οπότε οι οδηγοί των αυτοκινήτων που ακολουθούν, θα έχουν άμεσα τη δυνατότητα να αντιληφθούν ότι φρενάρετε.

Τα φλας είναι τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά των καθρεπτών και ενημερώνουν ποδηλάτες, πεζούς και οδηγούς οχημάτων, ότι επιχειρείτε να στρίψετε.

Το Mitsubishi L200 (Club Cab, Double Cab) προσφέρεται στις εκδόσεις εξοπλισμού Invite και Intense Plus.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας- ήταν έκδοσης In Style Double Cab AT (2.2 D 4WD με αυτόματο κιβώτιο)

Η τιμή του ξεκινά από 28.200 (Club Cab) και 29.700 (Double Cab) ευρώ αντίστοιχα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαίου

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.268 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι στις 3.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 400 Nm στις 2.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους 4 τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 5.225×1.815×1.780 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.000 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 205 χλστ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚ.Χ ΠΛ. ΚΑΡΟΤΣΑΣ > 1520 Χ 1470 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.035

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 171 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ( με όχι συντηρητική οδήγηση) 10,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 254 γρ./χλμ. (WLTP)

ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (Double Cab): Από 29.700