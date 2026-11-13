Η Skoda έχει ήδη μια πλούσια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Η αρχή έγινε με το Enyaq, ακολούθησε το Elroq, ενώ φέτος προστέθηκαν τόσο η επταθέσια ναυαρχίδα Peaq όσο και το μικρότερο όλων Epiq.

Το τελευταίο, πραγματικά ταιριάζει γάντι στον τρόπο ζωής του Έλληνα, καθώς φέρνει μία συνταγή που τα συνδυάζει όλα. Εμφάνιση – Χώρους – Τεχνολογία – Επιδόσεις – Διαστάσεις. Το Epiq λοιπόν διατίθεται τόσο με 40άρα μπαταρία και 133 ίππους, όσο και με 55άρα μπαταρία και 211 ίππους. Εμείς πήραμε τα κλειδιά της δεύτερης έκδοσης (Epiq 55) και ανακαλύψαμε οι ίδιοι γιατί οι Τσέχοι επέλεξαν αυτό το όνομα για το μικρότερο EV μοντέλο τους.

Δυναμική εμφάνιση με φωτεινή υπογραφή σε σχήμα “T” και σχεδιαστική προσέγγιση Modern Solid

Το Epiq βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ και οι διαστάσεις του το κατατάσσουν στα B-SUV. Πιο συγκεκριμένα, με μήκος 4.17μ. πλάτος 1.80μ. και ύψος 1.58μ. είναι το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας, όμως το στήσιμο του το μεγαλώνει αρκετά στο μάτι.

Εάν σας φαίνεται αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα αδέρφια του, έχετε δίκιο, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, με την ονομασία Modern Solid. Αυτό μεταφράζεται στα φωτιστικά σώματα τύπου “T” (εμπρός πίσω), στην μαύρη γυαλιστερή μπροστινή φάσα αλλά και τα 8 “δόντια” μπροστά χαμηλά που χρησιμεύουν για την ψύξη.

Οι ράγες οροφής, οι όμορφες 18άρες ζάντες και κυρίως οι μαύρες πλαστικές επενδύσεις περιμετρικά, δίνουν μία πιο περιπετειώδη πινελιά στο compact αλλά μυώδες σύνολο που σίγουρα εκπέμπει σιγουριά, ακόμα και στο άσπρο χρώμα της δοκιμής. Όσο για το σήμα της μάρκας, το συναντάμε μόνο στις ζάντες, καθώς αναγράφεται ολογράφως πλέον πάνω στο αμάξωμα.

Εσωτερικό άνετο, ευρύχωρο και ευχάριστα hi-tech

Ενώ εξωτερικά η σχεδίαση είναι πιο “γεμάτη”, ο εσωτερικός διάκοσμος ακολουθεί μία πιο μίνιμαλ φιλοσοφία, όπου όλα είναι εκεί που χρειάζονται χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Ας το δούμε ποιοτικά, όπου το πάνω μέρος του ταμπλό έχει μαλακή επένδυση, ενώ στο μπροστινό μέρος του, στο υποβραχιώνιο και στις πόρτες κυριαρχεί το ειδικό υλικό Techtona, λείο σε υφή. Ακόμα και τα σκληρά πλαστικά έχουν εξαιρετική συναρμογή και δεν υπάρχει αμφιβολία για το παραμικρό τρίξιμο.

Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 5,3 ιντσών για τις βασικές λειτουργίες ενώ το “βάρος” της πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης πέφτει στην κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών. Η συγκεκριμένη μας εξέπληξε θετικά καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολη σε χρήση, εξαιρετική σε απόκριση και όλες οι επιλογές είναι ένα πάτημα μακριά. Μάλιστα η εργονομία της Skoda πάει ένα βήμα παραπέρα, διατηρώντας κανονικά μπουτόν κάτω από την οθόνη για βασικές λειτουργίες, με άμεση πρόσβαση.

Με μεγάλους χώρους και εντυπωσιακά μεγάλο πορτμπαγκάζ

Η έννοια Simply Clever της Skoda ανεβαίνει σε νέο level στο Epiq, με σχεδόν 30λτ. αποθηκευτικών χώρων μέσα στην καμπίνα και ένα από τα μεγαλύτερα πορτπμαγκάζ της κατηγορίας του στα 475λτ. Παράλληλα οι πίσω επιβάτες έχουν εξαιρετικό χώρο για τα πόδια τους, ενώ το επίπεδο πάτωμα κάνει και την μεταφορά τρίτου επιβάτη πιο εύκολη. Κερασάκι στην τούρτα των Simply Clever λύσεων, η ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού.

211 ίπποι και έως 440χλμ. αυτονομίας

Το μοντέλο δοκιμής (δηλαδή το Epiq 55) εφοδιάζεται με μπαταρία NMC 52KwH, ικανή να προσφέρει μέχρι και 440χλμ. αυτονομίας. Ο ηλεκτροκινητήρας με τη σειρά του φτάνει τα 211 άλογα, φέρνοντας ένα εντυπωσιακό 0-100χλμ./ώρα σε 7 δευτ. την ώρα που η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160χλμ./ώρα. Μάλιστα υπάρχουν διαθέσιμα και συνολικά τέσσερα προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης που επεμβαίνουν σε απόκριση γκαζιού και τιμόνι (Eco – Normal – Sport – Individual). Η φόρτιση της μπαταρίας από το 10 στο 80% έρχεται σε 25 λεπτά σε ταχυφορτιστή ισχύος 105kW. Στη δοκιμή μας, η μέση κατανάλωση με 70% των διαδρομών εντός πόλης και το υπόλοιπο σε αυτοκινητόδρομο, η μέση κατανάλωση που είδαμε ήταν 15 kWh/100χλμ. Με το ECO και οδήγηση μόνο στην πόλη, είδαμε ακόμα και 11.9kWh/100χλμ.

Φρενάρει μόνο του ακόμα και αν… ξεχαστείς

Το Skoda Epiq εξοπλίζεται με λειτουργία one-pedal, προσφέρονται δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, με αμφότερα να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το αυτοκίνητο μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση. Η ισχυρότερη ρύθμιση επιβραδύνει πιο έντονα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη χρήσης του πεντάλ του φρένου.

Παράλληλα, το Epiq διαθέτει σύστημα υποβοήθησης που παρακολουθεί την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητά του. Η λειτουργία του δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ταχύτητες, ενώ μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει το αυτοκίνητο μέχρι την πλήρη στάση, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τον οδηγό.

Οδηγώντας

Το Skoda Epiq σε κερδίζει από τα πρώτα κιόλας μέτρα με την ευκολία που προσφέρει στην οδήγηση (δεν το αναφέραμε τυχαία στον τίτλο). Η θέση οδήγησης εξασφαλίζει πολύ καλή περιμετρική ορατότητα, ο επιλογέας μπαίνει στη θέση D και το ηλεκτρικό SUV ξεκινά αθόρυβα και χωρίς καμία διαδικασία που να προβληματίζει ακόμη και έναν οδηγό που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η κάμερα μαζί με τον μικρό κύκλο στροφής 10,7 μέτρων, κάνουν τους ελιγμούς και το παρκάρισμα ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.

Στον δρόμο αποδεικνύεται στιβαρό και καλοστημένο, με μια συνολικά προσεγμένη οδηγική συμπεριφορά. Η πίσω ανάρτηση με ημιάκαμπτο άξονα έχει σχετικά σφιχτή ρύθμιση, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της άνεσης. Αντίθετα, ελέγχει αποτελεσματικά τις κινήσεις του αμαξώματος και απορροφά τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος χωρίς ενοχλητικούς θορύβους ή απότομα χτυπήματα.

Στον ανοικτό δρόμο, η καλή ηχομόνωση και η ποιοτική κύλιση δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες, ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τιμόνι έχει βάρος και αίσθηση που δεν περιμένεις απαραίτητα από ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας, προσφέροντας ουσιαστική πληροφόρηση και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του οδηγού. Το Epiq ακολουθεί με ακρίβεια, έχει μικρές κλίσεις και διατηρεί υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ακόμη και όταν ο ρυθμός ανέβει σε έναν πιο απαιτητικό επαρχιακό δρόμο.

Αντίστοιχα θετική είναι η εικόνα και από το σύστημα πέδησης. Το Epiq διαθέτει δισκόφρενα και στους πίσω τροχούς, ενώ η αίσθηση στο πεντάλ είναι σωστή και η αποτελεσματικότητα ικανοποιητική.

Στο ταμείο

Το Skoda Epiq 55 κοστίζει από 33.950 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ). Το ξέρουμε πως δεν είναι λίγα, όμως πραγματικά καταφέρνει να είναι εύκολο στην οδήγηση, ευέλικτο στην πόλη, ευρύχωρο για τις ανάγκες μιας οικογένειας και διαθέτει πορτμπαγκάζ που θα ζήλευαν ακόμη και μεγαλύτερα μοντέλα. Παράλληλα, οι 211 ίπποι του εξασφαλίζουν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές επιδόσεις, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις ή στα ταξίδια. Τέλος, να αναφέρουμε πως υπάρχει και το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, που καλύπτει τον ιδιοκτήτη έως και 10 έτη ή 150.000 χιλιομέτρων.