Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του MOTO SHOW 2025, η Θεσσαλονίκη ξαναπαίρνει τη σκυτάλη για τη διοργάνωση της Ελληνικής Έκθεσης Μοτοσυκλέτας του 2027, που φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε συμμετοχές, εκθεσιακούς χώρους και επισκεψιμότητα!

Το ενδιαφέρον από τις εταιρείες του κλάδου είναι ήδη έντονο και οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τη συνολική εκθεσιακή επιφάνεια κοντά στα 10.000 τ.μ., δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μοτοσυκλέτας που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Θεσσαλονίκη.

Σε μια χρονιά που αναμένεται σημαντικό πλήθος νέων μοντέλων, η έκθεση MOTO SHOW 2027 φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγάλο ανοιξιάτικο ραντεβού των φίλων της μοτοσυκλέτας από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία.

Νέες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ, εξοπλισμός αναβάτη και πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τον κόσμο των δύο τροχών θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας διοργάνωσης που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών.

Η προετοιμασία του MOTO SHOW 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν, τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν τα TEST RIDES και τις παράλληλες δραστηριότητες της διοργάνωσης.

Όλες οι εξελίξεις θα ανακοινώνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης MOTO SHOW 2027 όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για την Μεγάλη Ελληνική Έκθεση Μοτοσυκλέτας του 2027

MOTO SHOW 2027 – 23 – 25 Απριλίου 2027 – Θεσσαλονίκη