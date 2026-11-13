Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο Χίθροου (Heathrow) του Λονδίνου, όταν πτήση της British Airways αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή της και να επιχειρήσει επανακύκλωση, δηλαδή επιχείρησαν δεύτερη προσγείωση του αεροσκάφους, αφού το πίσω μέρος του αεροσκάφους προσέκρουσε δύο φορές στην επιφάνεια του διαδρόμου.

Το περιστατικό αφορά την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το δίκτυο παρακολούθησης αεροσκαφών BigJet TV, το Airbus A321 Neo πλησίαζε τον διάδρομο του Τερματικού Σταθμού 5 γύρω στις 10:30 π.μ., τη στιγμή που στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι με ριπές περίπου 16 χλμ./ώρα.

Το χρονικό της πρόσκρουσης και η ασφαλής προσγείωση

Κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους στον διάδρομο, καταγράφηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη ακολουθία κινήσεων:

Η πρόσκρουση (Double Tail Strike): Το αεροπλάνο φάνηκε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη προτού ο αριστερός τροχός ακουμπήσει στον διάδρομο. Αφού πάτησε και ο δεξιός τροχός, η ουρά του αεροσκάφους ξύστηκε κατά μήκος της ασφάλτου σε αυτό που στην αεροπορική ορολογία ονομάζεται διπλό χτύπημα ουράς (double tail strike).

Η ματαίωση και η δεύτερη προσπάθεια: Αμέσως μετά την επαφή, οι πιλότοι απογείωσαν ξανά το αεροσκάφος εκτελώντας διαδικασία επανακύκλωσης (go-around), ενώ το αεροπλάνο έσκυψε ελαφρώς προς τα αριστερά. Τελικά, το Airbus επιχείρησε εκ νέου προσγείωση και ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια στις 10:49 π.μ.

Η θέση της British Airways και το προηγούμενο περιστατικό του Οκτωβρίου

Για το συμβάν έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, με εκπρόσωπο της British Airways να δηλώνει: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και βοηθάμε την AAIB (Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων) στην έρευνά της, ενώ δεν είμαστε νομικά σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω σε αυτό το στάδιο».

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ένα ακόμη περιστατικό τον Οκτώβριο, όταν πτήση της BA EuroFlyer (με αεροσκάφος Airbus A321-231) που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου με προορισμό το Φάρο της Πορτογαλίας, αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα και να επιστρέψει στο Λονδίνο. Τότε, περίπου μία ώρα μετά την απογείωση και λίγο μετά το πέρασμα από τη Βρετάνη της Γαλλίας, οι πιλότοι είχαν εντοπίσει δομική ζημιά (ράγισμα) σε ένα πάνελ παραθύρου στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους.

Πηγή: dailymail