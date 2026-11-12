Η Audi έδωσε στη δημοσιότητα την τιμή του νέου της supercar, Nuvolari, και το ποσό που απαιτείται για την απόκτησή του προκαλεί εντύπωση ακόμη και στον κόσμο των εξωτικών αυτοκινήτων. Η τιμή εκκίνησης του Audi Nuvolari θα διαμορφωθεί στα 660.000 ευρώ, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, το οποίο συνοδεύεται από έναν εξίσου περιορισμένο αριθμό παραγωγής.



Η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει μόλις 499 αντίτυπα, με την αγορά των ΗΠΑ να εξασφαλίζει 182 από αυτά. Με άλλα λόγια, ακόμη και για τους υποψήφιους αγοραστές που διαθέτουν το απαιτούμενο ποσό, η απόκτηση του νέου Audi δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, αλλά μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Σχεδόν 1.000 ίπποι από έναν V8 και τρεις ηλεκτροκινητήρες – 0-100 σε 2.6 δευτ. και το 0-200 σε 6.8 δευτ



Το Audi Nuvolari συνδυάζει έναν twin-turbo V8 κινητήρα 4λτ., απόδοσης 800 ίππων, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 150 άλογα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι 7,3 kWh, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ. Η συγκεκριμένη διάταξη συνεργάζεται με το σύστημα τετρακίνησης quattro, προσφέροντας δυνατότητα ελέγχου της ροπής σε κάθε τροχό. Η επιτάχυνση από στάση στα 96 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 349 χλμ./ώρα.

Τεχνολογία από την πίστα και περιορισμένη παραγωγή

Το νέο supercar δεν βασίζεται μόνο στην ισχύ του. Η Audi έχει ενσωματώσει τεχνολογίες που παραπέμπουν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ενεργή αεροδυναμική και το προηγμένο σύστημα quattro predictive ride, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες για να προσαρμόζει προληπτικά την κατανομή της ροπής και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Το πλαίσιο χρησιμοποιεί χωροδικτύωμα αλουμινίου Audi Space Frame, ενώ τα εξωτερικά τμήματα του αμαξώματος κατασκευάζονται από ανθρακονήματα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ακαμψία, με την Audi να αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο είναι κατά 24% πιο άκαμπτο σε σχέση με εκείνο της προηγούμενης γενιάς R8.

Σύμφωνα με τον Frascella, η Audi θέλει να δημιουργεί αυτοκίνητα που αναγνωρίζονται αμέσως χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά στοιχεία ή πολύπλοκες λεπτομέρειες. Η νέα φιλοσοφία δίνει έμφαση στην απλότητα, στις σωστές αναλογίες και στη διαχρονικότητα, στοιχεία που στο παρελθόν χαρακτήρισαν εμβληματικά μοντέλα της εταιρείας.

Το όνομά του αποτελεί φόρο τιμής στον θρυλικό Ιταλό οδηγό αγώνων Tazio Nuvolari, ενώ η περιορισμένη παραγωγή των 499 μονάδων δείχνει ξεκάθαρα ότι η Audi δεν θέλει απλώς να δημιουργήσει ένα ακόμη ισχυρό αυτοκίνητο, αλλά ένα συλλεκτικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων.