Hyundai BΑΥΟΝ: Με 15 συστήματα ενεργητικής ασφάλειας κυριαρχεί στην κατηγορία των SUV 

Του Περικλή Χαλάτση

Τι χρειάζεται ένας σύγχρονος οικογενειάρχης από το αυτοκίνητό του;Εκτός από την αξιοπιστία και την ασφάλεια,θέλει χώρους για να μη στριμώχνονται οι επιβάτες, καλή συνδεσιμότητα και φυσικά οικονομικές μετακινήσεις.

Όταν οι Κορεάτες βάφτισαν Bayon το νέο τους μικρομεσαίο SUV, δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν τι να σημαίνει αυτό. Αλλά και όταν έμαθαν τι σημαίνει και πάλι η απορία δεν λύθηκε. Ωστόσο ξεπεράστηκε αφού άλλα είναι τα σημαντικά που έχει αυτό το οικογενειακό αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των B-SUV.

Για να σας λύσουμε την απορία -σε όσους την έχετε-, το όνομα Bayon προέρχεται από την πρωτεύουσα της γαλλικής χώρας των Βάσκων, την Bayonne, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, ανάμεσα στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και στα βουνά των Πυρηναίων.

Έδωσαν, λοιπόν, στο κορεάτικο αυτοκίνητο (που μόνο κορεάτικο δεν είναι) ένα ευρωπαϊκό όνομα. Και λέμε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι κορεάτικο αφού σχεδιάστηκε από την αρχή από Ευρωπαίους αποκλειστικά από την ευρωπαϊκή αγορά.

Είναι το 7ο μοντέλο που παρουσιάζεται μέσα σε 12 μήνες διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές στις απαιτήσεις των αγοραστών. Για δοκιμή -επί ελληνικού εδάφους- πήραμε το Bayon με τον τούρμπο βενζινοκινητήρα των 1000 κ.εκ που αποδίδει 100 ίππους.

Το ολοκαίνουριο μικρομεσαίο SUV BΑΥΟΝ με την εξωτερική του σχεδίαση δεν σε αφήνει αδιάφορο ενώ με την εσωτερική του σχεδίαση σε μαγνητίζει. Όσο το «διαβάζεις» τόσο ανακαλύπτεις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Σε αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων σπάνια βρίσκεις 15 συστήματα ενεργητικής ασφάλειας.

Το BΑΥΟΝ ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness της Hyundai,συνδυάζοντας την αρμονία μεταξύ των αναλογιών, της σχεδίασης, του στυλ και της τεχνολογίας. Η μάσκα με τις γρίλιες, εκτός από το ντιζάιν, χρησιμεύει για να στέλνει φρέσκο αέρα στον κινητήρα.

Στο κάτω μέρος τα κύρια φωτιστικά προδίδουν μια επιβλητική εικόνα.Στα πλαϊνά οι γραμμές είναι δυναμικές ενώ η κολόνα C με σχήμα βέλους «δένει» με τα ιδιαίτερα φτερά.

Στο πίσω μέρος τη δυναμική του εικόνα τονίζουν τα φωτιστικά φώτα, ενώ οι γωνίες πάνω από τους πίσω θόλους προσθέτουν όγκο, τονίζοντας τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Φυσικά το αυτοκίνητο είναι με φουλ LED φώτα.

Εσωτερικά όλα είναι σύγχρονα στο πνεύμα της εποχής. Όλα ψηφιακά. Όλα φωτεινά με χρώματα απαλά και ξεκούραστα στο ταξίδι. Τα χρώματα στο εσωτερικό είναι Full Black, Dark Grey + Light Grey και Dark Grey. Δεν δίνω όμως μεγάλη βαρύτητα εδώ. Αυτά είναι θέματα αισθητικής του κάθε οδηγού. Δίνω όμως βαρύτητα στην ενημέρωση και την ασφάλεια.

Επιβλητική είναι η 10.25 ιντσών οθόνη πολυμέσων AVN καθώς και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, που και αυτός είναι 10,25 ιντσών. Υπάρχουν άφθονες λειτουργίες που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του οδηγού. Είναι τόσο καλά εξοπλισμένο το Bayon, κάτι που σπάνια βρίσκεις σε αντίστοιχα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας.

Ποια είναι τα 15 διαθέσιμα χαρακτηριστικά ασφαλείας SmartSense:

• Lane Keeping Assist (LKA)

• Lane Following Assist (LFA) (Διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας του)

• Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)

• Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)

• High Beam Assist (HBA)

• Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) with pedestrian and cyclist detection and Junction Turning (Εκπέμπει αρχικά μια ηχητική προειδοποίηση και στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα για να αποτρέψει την πιθανότητα σύγκρουσης)

• Driver Attention Warning (DAW) (Αναλύει τα στυλ οδήγησης για την αναγνώριση τυχόν υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής).

• Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) (Ειδοποιεί τον οδηγό όταν το προπορευόμενο όχημα αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός και ο οδηγός δεν έχει αντιδράσει αρκετά γρήγορα)

• Rear Occupant Alert (ROA) (Ειδοποιεί τον οδηγό πριν αποβιβαστεί και εφόσον οι αισθητήρες ανιχνεύσουν κίνηση στο πίσω κάθισμα- Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσετε το κατοικίδιο σας).

• Blind-Spot Collision Warning (BCW)

• Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)( Αποφυγή τυφλού σημείου)

• Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R) (Προειδοποιεί και εάν είναι απαραίτητο ενεργοποιεί τα φρένα όταν ανιχνεύεται ένα εμπόδιο κατά την κίνηση προς τα πίσω).

• Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW) (Βοηθά τους οδηγούς και τους ειδοποιεί αν τη στιγμή που αποχωρούν διέρχεται κάποιο άλλο όχημα).

• Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) (Αποφυγή ατυχήματος κατά την αποχώρηση από το παρκινγκ)

• Parking Assist (PA) ( Επιτρέπει την ημι-αυτόνομη διαδικασία στάθμευσης με την βοήθεια αισθητήρων και ενός λογισμικού που συνεργάζονται για να βοηθήσουν τους οδηγούς σε περιορισμένους χώρους).

Υπάρχει και κάτι ακόμη: το Junction Turning, που μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για να αποτρέψει τη σύγκρουση με ένα επερχόμενο αυτοκίνητο που στρίβει αριστερά σε μια διασταύρωση.

Όλα αυτά προστατεύουν τον οδηγό και το αυτοκίνητο από λάθος κινήσεις ή άλλες καταστάσεις.

Από τη στιγμή που το σύστημα που διαθέτει το Bayon ανιχνεύει πεζούς και ποδηλάτες ο οδηγός ηρεμεί. Γιατί προστατεύεται από τα απρόβλεπτα λάθη. Αυτά που κάνουν το καινούριο Hyundai να διαφέρει είναι η συνδεσιμότητα και τα συστήματα ασφαλείας.

Το Hyundai Bayon με αυτά τα συστήματα κερδίζει έναντι του ανταγωνισμού. Οι υποψήφιοι αγοραστές είναι μελετημένοι. Και ξέρουν τόσο να τα αξιολογούν όσο και να τα εκτιμούν. Έχοντας αυτά τα 15 συστήματα ενεργητικής ασφάλειας το Bayon γίνεται ένας δυνατός «παίκτης» στη δύσκολη κατηγορία των SUV.

Διαθέτει τα καλύτερα στην κατηγορία του ψηφιακά όργανα και προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες infotainment. Είναι ακόμη εξοπλισμένο με την πιο πρόσφατη αναβάθμιση των υπηρεσιών Hyundai Bluelink. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις υπερσύγχρονες υπηρεσίες Connected Car. Η τελευταία έκδοση του Bluelink περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως το Connected Routing και μια νέα λειτουργία προφίλ χρήστη.

Το νέο στοιχείο στη γενιά του Bluelink είναι και το Calendar Integration. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να κάνει mirroring το ημερολόγιο Google ή Apple στο σύστημα infotainment του αυτοκινήτου.

Για παράδειγμα εάν το ραντεβού στο ημερολόγιο περιλαμβάνει και διεύθυνση, αυτή μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου.

Στον δρόμο

Κάτω από το καπό του Bayon που είχαμε για δοκιμή υπάρχει ένας τρικύλινδρος 12βάλβιδος κινητήρας 1.0 T-GDi (Euro 6d) που αποδίδει 100 PS και συνδυάζεται άψογα με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Ο κινητήρας T-GDi είναι turbo με άμεσο ψεκασμό (συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V).

Ο οδηγός βρίσκει εύκολα την ιδανική του θέση. Βολεύεται άνετα στη θέση του. Βρίσκει το ιδανικό ύψος που επιθυμεί, μαθαίνει τις λειτουργίες του τιμονιού που είναι τεσσάρων ακτίνων και ξεκινάει. Λίγο πιο άνετα κάθεται ο συνοδηγός.

Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά χιλιόμετρα για να αξιολογήσεις το αυτοκίνητο.Το τιμόνι είναι γρήγορο και «υπάκουο». Ο κινητήρας έχει νεύρο. Είναι ιδανικός για μια τετραμελή οικογένεια.Ούτε βάζει «φωτιά» στην άσφαλτο αλλά ούτε σέρνεται.

Έχει χώρους για τους επιβάτες αλλά και για τις αποσκευές. Με δύο λόγια είναι ευρύχωρο. Οι διαστάσεις του αυτοκινήτου είναι 4.180 χλστ. (μήκος), 1.775 χλστ. (πλάτος) και 1.490 χλστ. (ύψος), ενώ για το Bayon με τις 17άρες ζάντες το ύψος είναι 1.500 χλστ.

Οι επιβάτες δεν θα διαμαρτυρηθούν. Δεν θα στριμωχθούν. Άλλωστε το μεγάλο μεταξόνιο των 2.580 χλστ. υπόσχεται ευρυχωρία. Χάρη στις υπερυψωμένες θέσεις μπορούν να έχουν καλή ορατότητα και να απολαμβάνουν τη διαδρομή.

Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 1.072 mm χώρο για τα πόδια, ενώ οι πίσω αντίστοιχα 882 mm. Το πορτμπαγκάζ φιλοξενεί 411 λίτρα αποσκευών.

Στην εθνική οδό δεν μας προβλημάτισε ούτε μας κούρασε. Η ηχομόνωση είναι ικανοποιητική ενώ το πάτημά του σταθερό. Δεν χρειάζεται να το οδηγήσεις με το στροφόμετρο στο κόκκινο. Έχει άλλη λογική και δεν απευθύνεται σε «ραλιάρηδες».

Με το Bayon ταξιδεύεις ακούραστα και στους επαρχιακούς δρόμους. Από τις κακοτεχνίες και τις λακκούβες ελάχιστες φορές πέρασε ο θόρυβος στο εσωτερικό. Οι ζάντες -στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας- ήταν αλουμινένιες 17 ιντσών και τα λάστιχα 205/55-R17.

Στις στροφές είναι σταθερό. Δεν παίρνει κλίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη του οδηγού. Αυτό οι μηχανικοί το πέτυχαν με το καλό πλαίσιο και τη σωστή ρύθμιση στις αναρτήσεις που είναι ελαφρώς πιο σφιχτές αλλά δεν κουράζουν στο ταξίδι.

Το BΑΥΟΝ από τον βασικό εξοπλισμό διαθέτει το κορυφαίο σύστημα Hyundai SmartSense το οποίο με βάση τα δεδομένα που έχει από το σύστημα πλοήγησης ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα στις λεωφόρους ή στους αυτοκινητόδρομους.

Το χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο είναι υποδειγματικό. Συνεργάζεται με τον κινητήρα και ο οδηγός μπορεί να αξιοποιεί τη ροπή του κινητήρα όπως αυτός εκτιμά. Από τον κινητήρα ο οδηγός θα ικανοποιηθεί. Οι 100 ίπποι είναι αρκετοί για τις μετακινήσεις στις πόλεις και δεν κουράζουν στα ταξίδια.

Με σταθερή ταχύτητα 135 χιλιόμετρα κάναμε μια απόσταση 200 χιλιομέτρων χωρίς να μας προβληματίσει. Μπορώ να πω ότι το Bayon είναι μια καλή πρόταση για τις σύγχρονες οικογένειες.

Η κατανάλωσή μας κατά μέσο όρο ήταν 7,2 λίτρα, ενώ η εργοστασιακή μέτρηση αναφέρει 5,7 λίτρα. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι καλά τα πήγαμε. Τα 7,2 λίτρα είναι ικανοποιητικά αν υπολογίσουμε το βάρος του αυτοκινήτου (1200 κιλά) και τα τέσσερα άτομα.

Οι τιμές ξεκινούν από 15.790 ευρώ και ανάλογα με την έκδοση και τις απαιτήσεις αλλάζουν και τα δεδομένα. Η τιμή στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι 17.190 ευρώ.

Οι εργοστασιακές μετρήσεις για το Hyundai Bayon 1.0 T-GDi αναφέρουν 100 ίππους στις 4.500 στροφές, ροπή 172/ 1.500 σ.α.λ, επιτάχυνση 0-100 σε 10.7’’ και τελική 183 χλμ. Τέλος η ελληνική εταιρεία δίνει πέντε χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων.