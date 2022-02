Η Ελένη Πετρουλάκη φέρνει τη μεγάλη αλλαγή στη δίαιτα και την υγιεινή διατροφή

Γευστικά, λαχταριστά και υγιεινά γεύματα καθημερινά στην πόρτα σας!

Η MY NUTRI είναι μία καινοτόμος εταιρεία που δημιουργήθηκε για να βάλει την υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητα του Έλληνα, με ένα κλικ στο www.mynutri.gr.

Ένα όραμα της κορυφαίας Ελληνίδας γυμνάστριας Ελένης Πετρουλάκη, η οποία με τη My Nutri έρχεται να μυήσει στο δικό της τρόπο ζωής όλους εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους, ξεκινώντας από τον ίδιο τους τον εαυτό. Η Ελένη Πετρουλάκη σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα των διατροφολόγων του Fitlab by Eleni Petroulaki, με πάνω από 6 χρόνια εμπειρία και ευχαριστημένους πελάτες, και την ομάδα των καταξιωμένων σεφ της My Nutri που ετοιμάζουν κάθε μέρα τα πιο φρέσκα , νόστιμα και ταυτόχρονα υγιεινά πιάτα, κάνει πλέον προσιτή σε όλους την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή όπως και την απώλεια βάρους και λίπους χωρίς στερήσεις !

Με το πρωτοποριακό My Nutri system Combical Ν5 έχουν όλοι την ευκαιρία να απολαμβάνουν λαχταριστά, πλούσια, γευστικά γεύματα, σνακ και υγιεινά γλυκά και ταυτόχρονα να ενισχύουν τον οργανισμό τους με θρεπτικά συστατικά και να πετυχαίνουν απώλεια βάρους και λίπους.

Ήδη μέχρι σήμερα 4.500 γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα που ακολούθησαν το συγκεκριμένο σύστημα διατροφής είδαν το σώμα και τη ζωή τους να αλλάζει θεαματικά σε σύντομα χρονικό διάστημα.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες αλλά και τις δυσκολίες να ακολουθήσει κανείς μόνος του ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και κατανοώντας τις απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα, η Ελένη Πετρουλάκη με τη My Nutri δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν σε όλους να βιώσουν τα οφέλη της ευεξίας, της ενέργειας, της απώλειας βάρους και της καλής ψυχολογίας μέσα από την απόλαυση των νόστιμων πιάτων και των My Nutri Snack για να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους!

Το μενού της ημέρας ετοιμάζεται λίγο πριν την παράδοση στην πόρτα του πελάτη από τους σεφ και την ομάδα της My Nutri, με αγνά, φρέσκα υλικά και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Combical Ν5, που είναι το πλέον αποτελεσματικό για την απώλεια βάρους και λίπους αλλά και για την ενίσχυση του οργανισμού με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ανάλογα με τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Η MY NUTRI μας συστήνει τα 3 προγράμματα

-ΜY DIET, για την απώλεια βάρους και λίπους

-ΜY HEALTHY LIFE, η υγιεινή διατροφή γίνεται τρόπος ζωής

-ΜΥ SPORTS & FITNESS, για ανθρώπους που αγαπούν τα σπορ και την γυμναστική

Με ένα κλικ στο www.mynutri.gr η απόλαυση, η ευεξία και η απόκτηση του ιδανικού σώματος είναι πλέον γεγονός!

Η My Nutri είναι η άσκηση στο πιάτο που θα δοκιμάσουν, θα εμπιστευτούν και θα λατρέψουν όλοι, απολαμβάνοντας καθημερινά στο χώρο της επιλογής τους υγιεινά και νόστιμα φαγητά!