Πώς η διατροφή μας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή μας

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, περισσότερα από τα δύο τρίτα των θανάτων από καρδιακές παθήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε παγκόσμια κλίμακα, εάν οι άνθρωποι άλλαζαν η διατροφή τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν τη νούμερο ένα απειλή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης συνδυαστικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στα περιοδικά European Society of Cardiology και European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes (ESC), δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την απειλή ως αναπόφευκτη.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr