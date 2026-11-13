Τραγική κατάληξη είχε η κράτηση μιας 38χρονης γυναίκας στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, στην οδό Ερμού, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον χώρο των κρατητηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η 38χρονη, ελληνικής υπηκοότητας, απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα των κρατητηρίων.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τη μεταφορά της, η 38χρονη δεν επέζησε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν του θανάτου της, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.