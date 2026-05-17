Ασύλληπτες εικόνες αντίκρισαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ όταν πέρασαν το κατώφλι του σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία κατοίκων της περιοχής.

Πίσω από τους τοίχους του διαμερίσματος – τρώγλης, μια πενταμελής οικογένεια προσπαθούσε να επιβιώσει μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης, με τρία μικρά παιδιά να μεγαλώνουν ανάμεσα σε υγρασία, βρωμιά και απόλυτη εγκατάλειψη.

Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας επτά, πέντε και τριών ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων.

Η παρέμβαση των Αρχών έγινε μετά από νέα καταγγελία για τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι της οδού Κερκύρας, στους Αγίους Αναργύρους.

Εικόνες εγκατάλειψης μέσα στο σπίτι

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη σειρά περιστατικών που προκαλούν σοκ, μετά και τα όσα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο Περιστέρι, αναδεικνύοντας ένα σκληρό και αθέατο κοινωνικό πρόβλημα: παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια ακατάλληλα ακόμη και για στοιχειώδη ανθρώπινη διαβίωση.

Οι εικόνες που περιγράφονται από αστυνομικούς και κατοίκους της περιοχής είναι αποκαρδιωτικές.

Στην ταράτσα του σπιτιού υπήρχαν πεταμένα μπάζα δίπλα σε παιδικά κρεβατάκια, ενώ στο μπαλκόνι βρίσκονταν παιχνίδια βυθισμένα στη σκόνη, ανάμεσα σε άπλυτα ρούχα και αντικείμενα εγκατάλειψης.

Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν γεμάτοι μούχλα, τα κουφώματα σάπια και η δυσοσμία έντονη, συνθέτοντας ένα περιβάλλον ακατάλληλο για μικρά παιδιά.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν πως η κατάσταση ήταν γνωστή εδώ και χρόνια στη γειτονιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε υπάρξει ξανά καταγγελία για τις συνθήκες στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Τότε αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί το σπίτι, είχαν συνομιλήσει με τον πατέρα και είχαν γίνει συστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ενώ είχε υπάρξει ενημέρωση και προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες των γειτόνων

Ο παππούς των παιδιών, αναφερόμενος στο επτάχρονο αγόρι και στις δύο μικρότερες αδελφές του, τριών και πέντε ετών, υποστηρίζει ότι κοινωνική λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι και είχε διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση στην οποία ζούσαν τα παιδιά.

Όπως λέει, είχε μιλήσει και με τη μητέρα, ωστόσο δεν ακολούθησε κάποια ουσιαστική παρέμβαση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να συνεχίσουν να μεγαλώνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Η τελευταία καταγγελία οδήγησε τελικά στη σύλληψη του 36χρονου πατέρα και της 31χρονης μητέρας, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν ακόμη πιο δραματικά την καθημερινότητα των τριών παιδιών.

Όπως αναφέρουν, τα παιδιά συχνά κυκλοφορούσαν στους δρόμους γυμνά ακόμη και μέσα στον χειμώνα, ενώ παρά το γεγονός ότι πήγαιναν σχολείο, φαίνονταν υποσιτισμένα.

Ο πατέρας εργαζόταν πολλές ώρες προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απολύτως απαραίτητα για την οικογένεια, ενώ η μητέρα παρέμενε στο σπίτι χωρίς – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φροντίδα τους.

Γείτονες περιγράφουν ακόμη ότι όταν τα παιδιά ήταν βρέφη, τα άκουγαν να κλαίνε ασταμάτητα μέσα στη νύχτα χωρίς κάποιος από τους γονείς να ανταποκρίνεται.

Για πολλούς στην περιοχή, η εικόνα αυτής της οικογένειας ήταν επί χρόνια μια ανοιχτή πληγή που κανείς δεν κατάφερε πραγματικά να αντιμετωπίσει.

Η παρέμβαση των Αρχών και η εισαγγελική απόφαση

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Από τη μία πλευρά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των γονέων και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και από την άλλη οι κοινωνικές υπηρεσίες φρόντισαν για τη μεταφορά των παιδιών στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκαν από γιατρούς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα Ανηλίκων για το μέλλον των παιδιών, για το ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους και αν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον υπό όρους στήριξης και παρακολούθησης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό από εκείνη του Περιστερίου, καθώς οι γονείς επικαλούνται ακραία οικονομική αδυναμία, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες στέγασης και διαβίωσης.

Τι είπε η ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο στις 5», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη οικογένεια δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την αστυνομία στο παρελθόν, καθώς οι σχετικές αναφορές φαίνεται πως κατευθύνονταν κυρίως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όπως εξήγησε, στις περιπτώσεις αυτές η αστυνομία καλείται να διαπιστώσει αν ένα παιδί μεγαλώνει υπό συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά του.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι, μετά τις ιατρικές εξετάσεις, δεν προέκυψαν στοιχεία σωματικής κακοποίησης των παιδιών, ωστόσο διαπιστώθηκε υποσιτισμός και σοβαρή έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καταγγελίες που φτάνουν στην αστυνομία συνοδεύονται από υπόνοιες κακοποίησης.

Ωστόσο εδώ, όπως και στην υπόθεση του Περιστερίου, πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις, όπου το βασικό στοιχείο είναι η ακραία φτώχεια και η αδυναμία των οικογενειών να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στα παιδιά τους.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει άμεσα τον εισαγγελέα Ανηλίκων και να συνεργάζεται με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς όπως το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά και προσωρινή φροντίδα των παιδιών.

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως και στις δύο πρόσφατες περιπτώσεις υπήρχε σαφής έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η αθέατη φτώχεια πίσω από τις κλειστές πόρτες

Πίσω όμως από τις σοκαριστικές εικόνες και τις αστυνομικές δικογραφίες, αναδύεται μια ακόμη σκληρή πραγματικότητα που δύσκολα αποτυπώνεται σε αριθμούς και στατιστικές.

Η αθέατη φτώχεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να απλώνεται σιωπηλά πίσω από κλειστές πόρτες, σε οικογένειες που παλεύουν καθημερινά με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά και με ένα κύμα ακρίβειας που συνθλίβει κάθε έννοια αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Όταν το ενοίκιο, το ρεύμα και τα τρόφιμα απορροφούν σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα ενός νοικοκυριού, τα παιδιά είναι εκείνα που πληρώνουν πρώτα το τίμημα.

Και όσο η κοινωνία συνηθίζει αυτές τις εικόνες και δεν αντιδρά σε αυτή την οικονομική κατάσταση (για την οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες), τόσο η φτώχεια παύει να είναι απλώς οικονομικό πρόβλημα και μετατρέπεται σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση.