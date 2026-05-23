Με ένα λεπτό καλώδιο φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21/5, έπειτα από μήνες αναζητήσεων, σε δύσβατη περιοχή κοντά σε εκκλησάκι ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφές, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σημείο οδήγησαν από την πρώτη στιγμή τις Αρχές στην εκτίμηση πως πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς δίπλα στη σορό εντοπίστηκε λεπτό καλώδιο δεμένο στον λαιμό του άτυχου άνδρα.

Παρά το γεγονός ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχαν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από τον θάνατό του, προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή βοήθησαν τις Αρχές να συνδέσουν άμεσα την υπόθεση με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, τα οποία εντοπίστηκαν κοντά στη σορό. Το όχημα είχε βρεθεί σε μικρή απόσταση από το χωριό Φρε, σε σημείο που είχε ερευνηθεί και στο παρελθόν. Για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού ελήφθη δείγμα DNA.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πυκνή βλάστηση και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες που πραγματοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα από εθελοντές, διασώστες και δυνάμεις της ΕΜΑΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μετά την υπόδειξη του σημείου από τον κτηνοτρόφο που εντόπισε τη σορό, η πρόσβαση παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη, παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες, επιχείρηση εστίασης και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί κανονικά.

Τη δική του εκτίμηση για τις τελευταίες κινήσεις του 33χρονου διατύπωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελής Καπαρουδάκης. Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη ημέρα στις έρευνες, χωρίς αποτέλεσμα, εξαιτίας της δύσβατης περιοχής και των περιορισμένων σημείων πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός εντοπίστηκε περίπου 100 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητο του γιατρού είχε βρεθεί σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου σε ευθεία γραμμή. Η περιοχή όπου εντοπίστηκε, γνωστή ως «Ριζίτικο», βρίσκεται ανάμεσα στον Φρε και τους Τζιτζιφές, στις παρυφές των Λευκών Ορέων.

Ο κ. Καπαρουδάκης εκτίμησε ότι ο 33χρονος πιθανόν κινήθηκε πεζός μέσα από το χωριό προς το σημείο όπου τελικά βρέθηκε, χωρίς να αποκλείεται να περιπλανήθηκε για ημέρες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε, υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο και χρησιμοποιείται σπάνια, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά εκκλησάκια, κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε σύγχυση στον άτυχο άνδρα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του. «Ίσως είδε κάποιο εκκλησάκι και θεώρησε πως ήταν κοντά στο σημείο όπου είχε αφήσει το όχημά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κτηνοτρόφος: «Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο κτηνοτρόφος που βρήκε τη σορό του γιατρού στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου. Μιλώντας στο Creta24, περιέγραψε ότι το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ κινούνταν με το κοπάδι του κοντά στην εκκλησία, μέσα σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, αντιλήφθηκε ένα παπούτσι στο έδαφος.

«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πλησίασα και κατάλαβα ότι ήταν άνθρωπος νεκρός», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, απομακρύνθηκε αμέσως σοκαρισμένος, παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα, ενώ επειδή δεν είχε κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του για να ενημερώσει φίλους και στη συνέχεια τις Αρχές.

Ο ίδιος τόνισε πως το σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πρόσβαση. Όπως εξήγησε, υπάρχει μόνο ένα στενό μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, το οποίο σε κάποιο σημείο σταματά, με τη συνέχεια της διαδρομής να γίνεται μέσα από πυκνά χόρτα και δύσβατο έδαφος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και βόσκει συχνά τα ζώα του στην περιοχή, είχε αρκετό καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο και εκείνη την ημέρα αποφάσισε να κινηθεί χαμηλότερα για να ελέγξει τη βλάστηση και τον χώρο.