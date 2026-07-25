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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (24/7) στην Παραλία Ραχών, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός ναυτικός, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προέβη σε παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών.

Ο εμπλεκόμενος, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου με καταγωγή από την Ινδία, βρισκόταν στην περιοχή για φαγητό μαζί με άλλους συναδέλφους του. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από την παρέα του, επικαλούμενος ολιγόλεπτη απουσία.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου βρίσκονταν νεαρές κοπέλες και άρχισε να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 30χρονο, τα κορίτσια οπισθοχώρησαν προς την άκρη της προβλήτας.

Καθώς ο άνδρας επέμενε, ορισμένες από τις ανήλικες αναγκάστηκαν να βουτήξουν στη θάλασσα για να προστατευτούν.

Κινητοποίηση των Αρχών και σύλληψη

Στο σημείο έφτασαν εγκαίρως γονείς των παιδιών, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Στυλίδας επενέβησαν ταχύτατα και προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας».

Η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου κατά την απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε ανάμνηση των πράξεών του λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 23 μηνών.

Μετά την έκτιση μέρους της ποινής του, προβλέπεται η διοικητική απέλασή του από τη χώρα.

Πηγή: lamiareport.gr