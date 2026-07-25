Αμείωτη παραμένει η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες, καθώς το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των Αρχών, οι 35 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα προτού λάβουν διαστάσεις. Ωστόσο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να επιχειρεί σε πέντε μέτωπα που παραμένουν ενεργά.

Αίσιο τέλος στο μέτωπο της Κινέτας

Ανακούφιση προκάλεσε η είδηση ότι τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που κινητοποίησε νωρίτερα τις Αρχές στην Κινέτα Αττικής. Η φλόγες έκαναν την εμφάνισή τους στη μια το μεσημέρι σε δύσβατη, ορεινή δασική έκταση. Ευτυχώς, λόγω της γεωγραφίας του σημείου, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή δημόσιες υποδομές.

Για τον περιορισμό της φωτιάς στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 38 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνέδραμε από αέρος.

Έρευνες για εμπρησμό και έκκληση στους πολίτες

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια που προκάλεσαν το μπαράζ αυτών των πυρκαγιών. Τις σχετικές έρευνες έχουν αναλάβει τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες εξάρσεις, η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμένουν σε αυξημένη εγρήγορση. Σε περίπτωση που βρεθούν κοντά σε πύρινο μέτωπο, προτεραιότητα έχει η προσωπική τους ασφάλεια, για την οποία κρίνεται απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των υποδείξεων των αρμόδιων αρχών.