Σε πεδίο επικίνδυνης κλιμάκωσης μετατρέπεται η Κασπία Θάλασσα, μετά το χτύπημα που δέχτηκε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, οργισμένη ανακοίνωση, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση, την οποία αποδίδει σε ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ιρανική διπλωματία, από το πλήγμα προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη στο σκάφος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν ναυτικό, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε.

«Επιθετική ενέργεια»

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως «επιθετική ενέργεια» και έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι απόλυτα προετοιμασμένη να προασπίσει την ασφάλεια και τα εθνικά της συμφέροντα.

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στο Κίεβο, κατηγορώντας την ουκρανική πλευρά ότι με τέτοιες ενέργειες επιχειρεί εσκεμμένα να ρίξει «λάδι στη φωτιά», επιδιώκοντας τη γεωγραφική διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης που μαίνεται με τη Ρωσία.

Το χρονικό της κλιμάκωσης

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται στον απόηχο μιας ευρύτερης ουκρανικής επιχείρησης στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπέλυσαν πλήγματα στην Κασπία Θάλασσα με στόχο ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, καθώς και άλλα υποστηρικτικά σκάφη. Οι συγκεκριμένοι στόχοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού φορτίου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το Ιράν.