Υπεγράφη το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας» για το 2023

Το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας» για το 2023 υπεγράφη χθες, Τρίτη 30 Μαΐου, στη Λευκωσία από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη, τον διευθυντή των Διευθύνσεων Τεθωρακισμένων και Πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας, Brigadier General Khalil Suleiman Abed Rabbo Talas και τον διευθυντή του Δ' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, συνταγματάρχη (ΠΒ) Αλκιβιάδη Αλκιβιάδη.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, το Σχέδιο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο πλαίσιο δράσεων που συμφωνήθηκαν κατά τις συνομιλίες που είχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, με τον ομολόγό του, Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) Jordan Armed Forces (JAF) Major General Yousef Ahmed Al-Hnaity, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιορδανία και παρουσία του στη 13η Special Operations Forces Exhibition (SOFEX-22) την 31η Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2022.

Πρόκειται για το πρώτο Κοινό Σχέδιο Δράσης που υπογράφεται στο εν λόγω τριμερές σχήμα.

Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο περιλαμβάνει:

- Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

- Συνεργασία σε επιχειρησιακές δραστηριότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου.

- Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε αντικείμενα πυρόσβεσης, αεροδιακομιδών και σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, εμβαθύνεται περαιτέρω η ήδη στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών στο πλαίσιο του αμυντικού συντονισμού τους και ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.