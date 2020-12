Κυκλοφόρησε βιβλίο για το στυλ των γυναικών της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας

Οι στυλιστικές επιλογές της βασίλισσας Ελισάβετ, της Diana, της Kate Middleton και της Meghan Markle βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου της δημοσιογράφου μόδας Elizabeth Holmes με τίτλο «HRH: So Many Thoughts On Royal Style».

Χωρισμένο σε ενότητες - βασίλισσα Ελισάβετ Β ', Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας, Katherine, δούκισσα του Κέιμπριτζ και Meghan, δούκισσα του Σάσσεξ...

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr