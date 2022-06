Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Αλβανία - Στέλνει Canadair η Ελλάδα

Στην αποστολή αεροσκάφους Canadair προς την Αλβανία προχώρησε η Ελλάδα, έπειτα από αίτημα των αλβανικών αρχών για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στη γειτονική χώρα.

#TeamEurope🇪🇺 in action.

As response teams battle fire in the island of Sazan🇦🇱, @eu_echo🇪🇺 has made available a specialised firefighting plane by Greece🇬🇷.#EUSolidarity@GreeceinAlbania pic.twitter.com/7CLiOn9s2d