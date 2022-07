Ο Μάτζικ Τζόνσον εξυμνεί τις ομορφιές της Ελλάδας και τη διαφημίζει σε όλη την υφήλιο

Τις διακοπές του στη χώρα μας, συνεχίζει ο Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας των Λος Άντζελες Λέικερς, ένας από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στο ΝΒΑ και από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητές στην υφήλιο. Ο Μάτζικ πραγματικά λατρεύει τη χώρα μας και μαζί με τη σύζυγό του Κούκι και την παρέα τους, την επιλέγει σχεδόν σε ετήσια βάση για τις διακοπές του.

Αποτελεί αναμφίβολα τον καλύτερο πρεσβευτή που θα μπορούσε να έχει ο ελληνικός τουρισμός παγκοσμίως, καθώς τις διαδοχικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, βλέποντας τις ομορφιές της Ελλάδας και τα αρχαία μνημεία. Παράλληλα λαμβάνουν πληροφορίες για την ιστορία της χώρας από τα αρχαία χρόνια, καθώς ο Μάτζικ δεν περιορίζεται απλά στις φωτογραφίες αλλά φροντίζει να συνοδεύει με αρκετά λόγια, τα μέρη που επισκέπτεται, εξυμνεί τις ομορφιές της Ελλάδας, τον πολιτισμό της, το φαγητό αλλά και την ελληνική φιλοξενία.

Μετά λοιπόν, από τις αναρτήσεις που έκανε από τη Σαντορίνη, ακολούθησαν αρκετές ακόμη από την επίσκεψη του στην Ακρόπολη και το Ηρώδειο, τον ισθμό της Κορίνθου, και τα νησιά του Ιουνίου, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, για την επίσκεψή του στην Ακρόπολη, έγραψε πως είχε μια εμπειρία που άλλαξε όλη του τη ζωή του.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη των Αθηνών, μια οχυρή ακρόπολη που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσσερις Ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα συμπεριλαμβανομένου του Παρθενώνα αφιερωμένου στην Παρθένο Αθηνά το 447 π.Χ.

the Propylaea, the Temple of Athena Nike built in 431 BC, the Temple of the Maidens (Erechtheion), and the Odeon of Herodes Theater built in 174 AD. pic.twitter.com/WeHKKlWPTq — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Τα Προπύλαια, ο ναός της Αθηνάς Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., ο Ναός των Κοριτσιών (Ερέχθειο) και το Ωδείο Ηρώδου που χτίστηκε το 174 μ.Χ.

Many of the original buildings of the Acropolis were destroyed or repurposed. After Rome converted to Christianity in the 6th century AD many Acropolis temples became Christian churches. It was eye-opening to learn about the history of the city & gain so much biblical context! pic.twitter.com/ypepoRYS5n — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Πολλά από τα αρχικά κτίρια της Ακρόπολης καταστράφηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν. Μετά τον Χριστιανισμό της Ρώμης τον 6ο αιώνα μ.Χ. πολλοί ναοί της Ακρόπολης έγιναν χριστιανικές εκκλησίες. Ήταν εντυπωσιακό να μάθουμε για την ιστορία της πόλης και να κερδίσουμε τόσο πολύ βιβλικό πλαίσιο!

Cookie and I in Corinth Canal. Running 4 miles long, it was completed in the 1890s connecting the Gulf of Corinth in the Ionian Sea with the Saronic Gulf in the Aegean Sea! pic.twitter.com/pT60juTrkF — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Η Κούκι και εγώ στη Διώρυγα της Κορίνθου. Με μήκος 4 μίλια, ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1890 συνδέοντας τον Κορινθιακό κόλπο στο Ιόνιο Πέλαγος με τον Σαρωνικό στο Αιγαίο Πέλαγος!

Having some fun in the Mediterranean Sea! pic.twitter.com/gh4cqUqr3I — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Διασκεδάζοντας στη Μεσόγειο Θάλασσα!

We enjoyed a beautiful dinner last night at Komis Fish Tavern in Zakynthos, Greece with our friends Richard and Tina Lawson, Simone and Todd Smith, LaTanya and Sam Jackson, and Vicki and John Palmer! pic.twitter.com/jqAJfH3elz — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 10, 2022

Απολαύσαμε ένα όμορφο δείπνο χθες το βράδυ στην Ψαροταβέρνα Κόμης στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα με τους φίλους μας Richard και Tina Lawson, Simone και Todd Smith, LaTanya και Sam Jackson και Vicki και John Palmer!

From the culture, to the history and the food, everything has been exceptional! The people have welcomed Cookie, me, and our friends with open arms. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022

Από τον πολιτισμό, την ιστορία και το φαγητό, όλα ήταν εξαιρετικά! Ο κόσμος υποδέχτηκε την Κούκι, εμένα και τους φίλους μας με ανοιχτές αγκάλες.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022

Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και είδε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτικό και η ζωή μου άλλαξε!

I loved the beautiful Skorpios Island! pic.twitter.com/uCHq831c77 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022

Λάτρεψα το όμορφο νησί του Σκορπιού!