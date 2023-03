«Ώρα της Γης 2023»: Η Ακρόπολη και η Βουλή έσβησαν τα φώτα τους

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ένωσαν το βράδυ του Σαββάτου τη φωνή τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη, αλλά και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ώρα για τη Γη.

Σύμφωνα με το WWF, χιλιάδες φορείς, επιχειρήσεις, αξιοθέατα και τοπόσημα απ’ όλο τον κόσμο έλαβαν ενεργά μέρος στη φετινή «Ώρα της Γης», σβήνοντας συμβολικά για μία ώρα τα φώτα, διεκδικώντας με αυτό τον τρόπο ένα μέλλον βιώσιμο για όλους.

Θερμή ήταν για ακόμα μια χρονιά και η ανταπόκριση στην Ελλάδα για συμμετοχή στην «Ώρα της Γης».

Δεκάδες φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του WWF Ελλάς να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό η οργάνωση, στην πρωτοβουλία συμμετείχαν φέτος, μεταξύ άλλων, η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, ο ναός του Ηφαίστου, το μνημείο του Φιλοπάππου, ο Λευκός Πύργος, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Καλλιμάρμαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο), το Κάστρο Άμφισσας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και δεκάδες δήμοι της χώρας.

Ο Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος Επικοινωνίας & Κινητοποίησης, WWF Ελλάς, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η "Ώρα της Γης" είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία για το περιβάλλον και αποτελεί ένα ισχυρό κάλεσμα σε δράση. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια πολίτες, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες φορείς παγκοσμίως, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα και παλεύουμε μαζί για τον κόσμο που μας αξίζει. Φέτος, η Ελλάδα έδωσε για ακόμη μια φορά δυναμικό παρών, με εμβληματικά τοπόσημα που συσκοτίστηκαν, πολίτες που ενεργοποιήθηκαν, φορείς και επιχειρήσεις που συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο. Αυτή η συμμετοχή μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία, καθώς μόνο ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε ξανά ζωή στη φύση και να αντιμετωπίσουμε τη διπλή κρίση του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας».

Τέλος, για μια ακόμα χρονιά, στην πρωτοβουλία συμμετείχε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Τέλος, στην ακόμη μεγαλύτερη διάδοση του μηνύματος για την προστασία της φύσης συμβάλει φέτος και η ΕΡΤ, συμμετέχοντας ενεργά στην «Ώρα της Γης», μέσω της ενημέρωσης του κοινού της, αλλά και τη συμβολική συσκότιση της πρόσοψης του Ραδιομεγάρου Αγίας Παρασκευής.

Η αποκατάσταση της φύσης στο επίκεντρο της «Ώρας της Γης 2023»

Φέτος ειδικά, η «Ώρα της Γης» εστίασε στην αποκατάσταση της φύσης, στην αποκατάσταση δηλαδή υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από ανθρωπογενείς κυρίως δραστηριότητες. Η κατάσταση της υγείας του πλανήτη μας, έχει δυστυχώς φτάσει σε οριακό σημείο. Το 80% της φύσης στην Ευρώπη είναι σε άσχημη κατάσταση, ενώ παγκοσμίως ο πληθυσμός της άγριας ζωής έχει μειωθεί κατά 69% από το 1970 μέχρι σήμερα. Η κλιματική κρίση έχει πάψει να είναι σενάριο στα χαρτιά και έχει γίνει απτή καθημερινότητά με αμέτρητες και απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα πάντα με το WWF, η φετινή «Ώρα της Γης» απηύθυνε ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να αφήσουν για μια ώρα στην άκρη την καθημερινή ρουτίνα τους και να διαθέσουν 60 πολύτιμα λεπτά, προκειμένου να υλοποιήσουν απλές, αλλά ουσιαστικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φύσης. Με δράσεις -συμβολικές και μη- οι πολίτες απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να γίνουν και αυτοί μέρος της λύσης.

Αυτή η μία ώρα που αφιέρωσαν στη φύση εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο σηματοδότησε τη σημαντικότερη ώρα για τον πλανήτη, αλλά και τον άνθρωπο.

Συμβολικό σβήσιμο των φώτων της Βουλής

Στην παγκόσμια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Ώρα της Γης» συμμετείχε και φέτος το ελληνικό κοινοβούλιο, σβήνοντας για μία ώρα τα φώτα του Μεγάρου της Βουλής. Έστειλε με αυτόν τον τρόπο το δικό του, συμβολικό μήνυμα στην πρωτοβουλία για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα φώτα του Μεγάρου της Βουλής έσβησαν για μία ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30, «ως μια συμβολική πράξη, που υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για ανάληψη δράσεων απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Το ελληνικό Κοινοβούλιο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την οικολογική του συνείδηση, στηρίζει σταθερά και ενεργά περιβαλλοντικές δράσεις. Παράλληλα, μέσα από ενεργειακές αναβαθμίσεις στις κτιριακές του υποδομές, καθώς και με επιλεγμένες παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του (συστήματα θέρμανσης, φωτισμός, ψηφιακή διακίνηση εγγράφων, ολοκληρωμένη διαχείριση ανακύκλωσης), μειώνει δραστικά το ενεργειακό του αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας».

Η στιγμή που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έσβησαν όλα τα φώτα για την «Ώρα της Γης 2023»

Tonight, @Europarl_EN joined @earthhour & switched off its lights.



To send a strong message that we can make a difference. We can save our planet. We are the last generation that can do something about it.



To ensure that we make all other hours count.



#BiggestHourForEarth pic.twitter.com/h0gzlFKm6Z