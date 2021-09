Πατούλης: Αναντικατάστατος ο ρόλος της Περιφερειακής Διοίκησης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

«Κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι η εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με έμφαση στην περιφερειακή διαχείριση», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στο 6ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης «Looking Ahead with Optimism, Beyond the Covid Era», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Ενεργειακής Οικονομίας.

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε στο Συμπόσιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ενεργειακής Οικονομίας Σπ. Παπαευθυμίου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σ. Λιβανός, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Γιώργος Κρεμλής.

Στην ομιλία, ο κ. Πατούλης ανέπτυξε τη δυναμική που μπορεί να διαδραματίσει η περιφερειακή διακυβέρνηση στην προσπάθεια διαχείρισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Επισήμανε πως διανύουμε μία περίοδο πολλαπλών κρίσεων, και συνόψισε τους 3 άξονες της απαιτούμενης στρατηγικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:

* Πρώτον, η προσαρμογή να στηριχτεί στις νέες τεχνολογίες και στα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης. Να υπάρχει διαθεσιμότητα των δεδομένων με ταυτόχρονη διαχείριση της αβεβαιότητας, συνυπολογισμός των συνδεόμενων με το κλίμα κινδύνων και δημιουργία έγκυρων ευρωπαϊκών εργαλείων για την προσαρμογή.



Επικαλούμενος τις σχετικές δράσεις της Περιφέρειας αλλά και όσες προγραμματίζονται, υπογράμμισε πως: Επιλέχθηκε ως μέτρο εξυπνότερης προσαρμογής η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια. Εκπονείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης της διαφαινόμενης μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Προωθείται η ανάπτυξη Παρατηρητήριου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Δρομολογείται η επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων και ενιαίες βάσεις δεδομένων σχετικά με τη θεσμική ρύθμιση του χώρου για το σύνολο των δήμων. Προωθείται η ενοποίηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων καιρικών φαινομένων και επιπτώσεων.

* Δεύτερον, απαιτείται μια προσαρμογή πιο γρήγορη, από την ταχύτητα εξέλιξης της κλιματικής κρίσης.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας ο περιφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη πρόσθετης παραγωγική́ς ικανότητας για την κάλυψη της υποκείμενης οικονομικής ανάπτυξης, ενώ για τη δημόσια υγεία σημείωσε πως η ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας θα πρέπει μεταξύ́ άλλων να περιλαμβάνει: Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα περιβαλλοντικής επιδημιολογίας, προγράμματα προετοιμασίας των συστημάτων υγείας στις πιθανές αυξημένες ανάγκες, βελτιώσεις στις υποδομές του συστήματος υγείας (π.χ, κλιματισμός στα νοσοκομεία, ενίσχυση του τεχνικού εξοπλισμού κλπ.) προσαρμογή των συνθηκών στο χώρο εργασίας καί αναπροσαρμογή των ωρών/περιόδων εργασίας.

* Τρίτον, η προσαρμογή πρέπει να είναι πιο συστημική κυρίως στα ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης αφού χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις αποσπασματικές προσπάθειες και βελτιώσεις, χαρακτήρισε πολύ μεγάλες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης για τους δήμους και αδύνατη την αντιμετώπισή τους σε τοπικό επίπεδο. Σημείωσε ότι μπορούν όμως να ενταχθούν σε περιφερειακά σχέδια που εγγυώνται τις ευρύτερες συνέργειες και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ενώ από την άλλη μεριά, οι δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ μικρές για το κεντρικό κράτος, καθώς απαιτούνται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, γνώσεις του χώρου και της τοπικής κουλτούρας. «Με άλλα λόγια, η κεντρική κυβέρνηση, όσο φιλότιμη και καλή να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και σε συγκεκριμένη βάση τις προκλήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», επισήμανε. Αναδεικνύεται λοιπόν ο αναντικατάστατος ρόλος της Περιφερειακής Διοίκησης ως ο καθοριστικός κρίκος μεταξύ εθνικών πολιτικών και τοπικής εφαρμογής. Και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται άμεσα συγκεκριμένος και αποτελεσματικός καταμερισμός ρόλων και ευθυνών στα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης των κρίσεων και πιο συγκεκριμένα μεταξύ κυβέρνησης, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης».

Τέλος, ο κ. Πατούλης υπενθύμισε την πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών για κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις αιρετές Περιφέρειες και πρόσθεσε ολοκληρώνοντας: «Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελεί ένα πρώτο αναγκαίο βήμα για την ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής του κράτους, για την αρχιτεκτονική του διοικητικού συστήματος σε νέα βάση, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. H αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η προσαρμογή σε αυτήν, προϋποθέτει ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης βασισμένο στην περιφερειακή διαχείριση".