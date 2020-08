Συνάντηση του Α/ΓΕΕΘΑ με τον διοικητή του US Special Operations Command Europe

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η εν εξελίξει αναδιοργάνωση και μετεξέλιξη των ελληνικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων ( ΔΕΕ) βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με τον διοικητή του US Special Operations Command Europe (US SOCEUR), υποπτέραρχο Ντέιβιντ Τάμπορ (US AIR FORCE).

Επίσης ο υποπτέραρχος Τάμπορ συναντήθηκε με τον διοικητή του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ υποστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα και συμμετείχε σε σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης, της εν εξελίξει προσπάθειας αναδιοργάνωσης των Ελληνικών ΔΕΕ από τον US SOCEUR, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.