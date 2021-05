Συνολικά τέσσερις Έλληνες μαθητές διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό Never Such Innocence

Τέσσερις Έλληνες μαθητές διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό Never Such Innocence, που είχε θέμα «Τhe Unheard Voices of Conflict: Stories from Around the World» («Φωνές συγκρούσεων που δεν έχουν ακουστεί: Ιστορίες από όλο τον Κόσμο»)

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε περισσότερες από 3,100 συμμετοχές από 99 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και έδωσε έμπνευση, φωνή και βήμα σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 9-18 ετών , οι οποίοι κατέθεσαν τις δημιουργίες τους σε 4 κατηγορίες: Ποίηση, Ζωγραφική/Τέχνη, Ομιλία/Λόγος και Τραγούδι.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού στην Ελλάδα (British Council, η Βρετανική Πρεσβεία και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα), κάλεσαν τους μαθητές της χώρα μας να αναπτύξουν το θέμα του διαγωνισμού αντλώντας έμπνευση από τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821.

Οι διακρίσεις των Ελλήνων μαθητών αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Iωάννης Ζέκιος, 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, 1η Θέση στην κατηγορία Λόγου (9–11 ετών): «Η Δύναμη της Φωνής»

• Ζαχαρίας Δεσδανάκης, Κρήτη, Ειδική Διάκριση στην κατηγορία Τραγουδιού της ειδικής θεματικής Covid-19 (11–14 ετών): «Tough Times»

• Ελένη Σανοζίδου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, Θεσσαλονίκη, 2η Θέση στην κατηγορία Λόγου (11–14 ετών): «A Really Old Story»

• Αντώνιος-Παναγιώτης Ατζέμης, Σταυρούλα Αλεξίου, Ελισάβετ Κάλτσου, Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 2η Θέση στην κατηγορία Τραγουδιού (14–16 ετών): «Let Me Fly Away»