Εικόνες ντροπής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και επικίνδυνης αυθαιρεσίας καταγράφονται εκ νέου στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού στη Χαλκιδική, ακριβώς απέναντι από τον σπουδαίο Αρχαιολογικό Χώρο της Ολύνθου.

Ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεγκτα ογκώδη απορρίμματα αλλά και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου.

Ξέσπασμα Αντιδημάρχου: «Στερούμε πόρους από τα έργα καθημερινότητας»

Την έντονη αγανάκτησή του για την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων δημοτών και επαγγελματιών εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φαρδογιάννης υπογράμμισε το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος που επωμίζεται το σύνολο των πολιτών από τέτοιες παράνομες ενέργειες:

«Είναι πραγματικά εξοργιστικό να βλέπουμε την ίδια ανεύθυνη συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται. Πέρυσι ο Δήμος μας διέθεσε 17.732 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο, πόροι που στερήθηκαν από απαραίτητα έργα καθημερινότητας για τους δημότες μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν ευθεία προσβολή, όχι μόνο προς το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και προς το σύνολο των συμπολιτών μας που σέβονται τον τόπο τους».

Οι οδηγίες του Δήμου Πολυγύρου για ογκώδη και φυτοφάρμακα

Με αφορμή το νέο συμβάν, η δημοτική αρχή Πολυγύρου υπενθυμίζει στο επιβατικό και αγροτικό κοινό τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Όσον αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, οι πολίτες υποχρεούνται να επικοινωνούν εκ των προτέρων με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πολυγύρου στο τηλέφωνο 23710 21233, ώστε να προγραμματίζεται η δωρεάν παραλαβή και η ορθή απομάκρυνσή τους.

Για τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, οι καλλιεργητές και οι αγρότες οφείλουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες οδηγίες (τριπλό ξέπλυμα) και να μεταφέρουν τις συσκευασίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Ο Δήμος Πολυγύρου τονίζει κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων χημικών συσκευασιών και αποβλήτων σε ρέματα, ποτάμια, αγροτικές εκτάσεις ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, ενώ απευθύνει έκκληση προς όλους να συμβάλουν έμπρακτα στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του ο Δήμος Πολυγύρου αναφέρει:

«Ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων κοντά στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολύνθου.

Εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας καταγράφονται εκ νέου στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολύνθου. Ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεγκτα ογκώδη αντικείμενα, καθώς και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, σε ένα σημείο, που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Βασίλης Φαρδογιάννης, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά εξοργιστικό να βλέπουμε την ίδια ανεύθυνη συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται. Πέρυσι ο Δήμος μας διέθεσε πέρυσι 17.732 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο — πόροι που στερήθηκαν από απαραίτητα έργα καθημερινότητας για τους δημότες μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν ευθεία προσβολή, όχι μόνο προς το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και προς το σύνολο των συμπολιτών μας που σέβονται τον τόπο τους».

Ο Δήμος Πολυγύρου υπενθυμίζει στους πολίτες ότι για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο 23710 21233, ώστε να ενημερώνονται για τη διαδικασία παραλαβής και απομάκρυνσής τους.

Παράλληλα, όσον αφορά στις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, αυτές θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και την ισχύουσα διαδικασία συλλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε ρέματα, ποτάμια, αγροτικές εκτάσεις ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.