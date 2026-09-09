Μια γυναίκα, που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα που διεξήχθη προέκυψε ότι η 41χρονη η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο ως υπάλληλος καθαρισμού, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό και συγκεκριμένα σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας- Χορτιάτη.