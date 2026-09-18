Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και οι περιοχές του Πειραιά και του Κερατσινίου ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του με σειρά δράσεων και κινητοποιήσεων. Παράλληλα, σε ισχύ τίθενται από το μεσημέρι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο Κερατσίνι

Κεντρικό σημείο συνάντησης για τις σημερινές εκδηλώσεις έχει οριστεί στις 17:30 το απόγευμα, το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Οι εκδηλώσεις τιμής έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες, με συναυλία που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στον πολυχώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Την ίδια ώρα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προτείνει την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία της περιοχής και τη συμβολική απόθεση λουλουδιών στη μνήμη του μουσικού.

Σε κλοιό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει την εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τις 14:00 το μεσημέρι στις περιοχές της Νίκαιας και του Κερατσινίου.

Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, και θα επηρεάσουν τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Σαλαμίνος: Από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρος Π. Ράλλη: Μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδός Π. Φύσσα: Από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδός Τζαβέλλα: Μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδός Ηλιουπόλεως: Μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδός Καρακουλουξή: Μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Επιπρόσθετα, από τις 14:00 έως και τις 23:00 το βράδυ απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις προαναφερθείσες οδούς και λεωφόρους.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες των εκδηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ποιος ήταν ο Παύλος Φύσσας και πώς έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος

Πέρασαν δεκατρία χρόνια από τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στην εγχώρια χιπ-χοπ σκηνή ως Killah P, έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του στελέχους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά. Η δολοφονία του στο Κερατσίνι δεν αφαίρεσε απλώς τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, αλλά μετέτρεψε τον ίδιο σε διαχρονικό σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την ιστορική δίκη που απέδειξε και δικαστικά ότι η Χρυσή Αυγή αποτελούσε εγκληματική οργάνωση.

Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 στο Πέραμα, μεγαλώνοντας στους κόλπους μιας εργατικής οικογένειας. Με τον πατέρα του να εργάζεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, ο ίδιος ακολούθησε τα βήματά του, δουλεύοντας σε παρόμοιες χειρωνακτικές εργασίες μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο.

Η μεγάλη του αγάπη, ωστόσο, ήταν η μουσική. Εντάχθηκε ενεργά στη χιπ-χοπ σκηνή, συνεργαζόμενος με πλήθος καλλιτεχνών, συμμετέχοντας σε δισκογραφικές συλλογές και δίνοντας συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τους καυστικούς του στίχους, ο Killah P στηλίτευε τα κοινωνικά και πολιτικά κακώς κείμενα της εποχής, εκφράζοντας ανοιχτά και δυναμικά τις βαθιές αντιφασιστικές του πεποιθήσεις.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Κερατσίνι

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σε καφετέρια του Κερατσινίου. Μετά από διαπληκτισμό με ομάδα ατόμων, οι τελευταίοι κάλεσαν «ενισχύσεις» από τις τοπικές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα σε οργανωμένη επίθεση από τάγμα εφόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παύλος Φύσσας δέχθηκε μαχαιριές στο στήθος μετά από επίθεση της ομάδας των χρυσαυγιτών .

Διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, ωστόσο, πρόλαβε να υποδείξει στους αστυνομικούς τον 45χρονο οδηγό φορτηγού, Γιώργο Ρουπακιά, ως τον άνθρωπο που του επιτέθηκε.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής και η ιστορική καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση

Η εν ψυχρώ δολοφονία του μουσικού προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή και άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη «Δίκη της Χρυσής Αυγής», η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015. Στο εδώλιο κάθισαν συνολικά 69 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος και σύσσωμη η τότε κοινοβουλευτική ομάδα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, όπως αυτή της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ιστορική του απόφαση, κρίνοντας τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

Οι ποινικές ευθύνες επιμερίστηκαν ως εξής:

Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης: Ένοχοι κρίθηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ιωάννης Λαγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος και Γιώργος Γερμενής.

Ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση: Καταδικάστηκαν οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι πρώην βουλευτές, καθώς και δύο πυρηνάρχες.

Για την δολοφονία Φύσσα: Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, Γιώργος Ρουπακιάς, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Από τους υπόλοιπους 17 κατηγορούμενους της συγκεκριμένης υπόθεσης, οι 15 καταδικάστηκαν για συνέργεια. Πρόκειται για τους: Αναστάσιο-Μάριο Αναδιώτη, Γεώργιο Δήμου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Βασίλειο Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γεώργιο Πατέλη (τότε γραμματέα της Τ.Ο. Νίκαιας και πυρηνάρχη), Γεώργιο Σκάλκο, Γεώργιο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Αθανάσιο Τσόρβα, Νικόλαο Τσόρβα και Αριστοτέλη Χρυσαφίτη.

Η δικαστική αυτή απόφαση αποτέλεσε τομή για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δικαιώνοντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, του ανθρώπου που με τη ζωή και τον θάνατό του σημάδεψε ανεξίτηλα τον αγώνα απέναντι στη φασιστική βία.