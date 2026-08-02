Η έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς στη Βοιωτία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρέθηκαν στο σημείο έναρξης της φωτιάς που ακόμα καίει οικισμούς στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στο Πόρτο Γερμενό, φέρεται να προκλήθηκε από δίκτυο ηλεκτροδότησης που ανήκει σε ιδιώτη και όχι στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από δίκτυο ρεύματος σε αιολικό πάρκο, το οποίο παρέχει ενέργεια για τη λειτουργία ανεμογεννητριών. Σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, πριν από έναν μήνα είχε ξεσπάσει μια ακόμη πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει συνολικά 60 στρέμματα.

Η δεύτερη φωτιά που ξεκίνησε από την Ξηρονομή του Δήμου Θηβών, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, φέρεται να προκλήθηκε από δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, προκύπτει πως υποχώρησε μια κολώνα και έτσι ξεκίνησε η φωτιά.

Δύο συλλήψεις για την μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα για την τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ειδικότερα, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε έλαβαν μαρτυρίες, πραγματοποίησαν αυτοψίες, παρακολούθησαν εξονυχιστικά βιντεοληπτικό υλικό και προχώρησαν στις δύο συλλήψεις.

Στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όμως δεν εντοπίστηκε.

Τέλος, τα δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε συνεχίζει την προανάκριση.

Οι κάτοικοι είχαν αντιδράσει για τις ανεμογεννήτριες

Το ρεπορτάζ του Politisview.gr φέρνει στο φως τους προβληματισμούς γύρω από τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και άλλων «πράσινων ενεργειακών λύσεων» σε μια από τις πιο τουριστικά ενεργές ακτογραμμές της Βοιωτίας.

Βίντεο από τα αιολικά πάρκα πάνω από τις παραλίες Άγιος Βασίλειος & Καλαμάκι στη Βοιωτία:

Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη ή πρόχειρα σχεδιασμένη τοποθέτηση έργων ΑΠΕ δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ισορροπίας μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και «πράσινης» ανάπτυξης.

Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σε μικρή απόσταση από τις παραλίες της Βοιωτίας προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, εθελοντών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Εδώ και αρκετό καιρό εκφράζονται φόβοι για την αισθητική υποβάθμιση, την ηχορύπανση και την πιθανή επίπτωση στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η δημοτική και η περιφερειακή αρχή αγνοεί επιδεικτικά τους προβληματισμούς των κατοίκων.