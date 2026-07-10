Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο, τραυματίζοντας 11 ανθρώπους και καταστρέφοντας 4 εργοστάσια, που τα κουφάρια τους «καπνίζουν» ακόμα.

Οι εργασίες οξυγονοκόλλησης που έκαναν δύο εργάτες δίπλα από ένα βυτιοφόρο που περιείχε περίπου 2 τόνους προπάνιο και το γεγονός ότι ο ένας εξ αυτών άναψε τσιγάρο, ήταν η αιτία να γίνει κρανίου τόπος η περιοχή. Το απότέλεσμα ήταν 11 άνθρωποι να μεταφερθούν με εγκαύματα σε νοσοκομεία, με δύο από αυτούς να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Η επόμενη μέρα βρίσκει 4 εργοστάσια να έχουν υποστεί βιβλικές καταστροφές από την φωτιά.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Το χρονικό της διπλής έκρηξης

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο, υπήκοοι Ρουμανίας, εκτελούσαν εργασίες οξυγονοκόλλησης σε κοντινή απόσταση από ένα σταθμευμένο βυτιοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που ένας εκ των δύο εργατών άναψε τσιγάρο, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί και να εκραγεί μια φιάλη αερίου, τραυματίζοντας ακαριαία και τους δύο.

Η πρώτη αυτή εστία φωτιάς κινητοποίησε αμέσως εργαζόμενους από διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να περιορίσουν τη φωτιά. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μια δεύτερη, κατά πολύ ισχυρότερη έκρηξη στη δεξαμενή του παρακείμενου βυτιοφόρου.

Δείτε βίντεο από την τρομακτική έκρηξη:

Όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, το βυτιοφόρο ήταν πλήρως έμφορτο, μεταφέροντας ποσότητα προπανίου που εκτιμάται μεταξύ 1,5 και 2 τόνων. Το ωστικό κύμα από τη δεύτερη έκρηξη τραυμάτισε ακόμη εννέα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες

Από το σημείο διακομίστηκαν συνολικά έντεκα τραυματίες στα νοσοκομεία της Αττικής:

Νοσοκομείο «Θριάσιο»: Μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Δύο εξ αυτών έχουν διασωληνωθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους (ανάμεσά τους ο ένας εκ των δύο Ρουμάνων εργατών που έκαναν την οξυγονοκόλληση, καθώς και ένας εργαζόμενος από διπλανή επιχείρηση). Τρία άτομα νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο.

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Διακομίστηκαν πέντε άτομα. Ένας ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εισήχθησαν με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Τα στελέχη της υπηρεσίας συγκεντρώνουν καταθέσεις και αναλύουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια στο σχετικό διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία το μέγεθος των παραβάσεων των μέτρων ασφαλείας.

Δείτε βίντεο από τον πυκνό καπνό: