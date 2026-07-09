Με την κατάθεση του πρώτου εκ των τριών ανδρών που έχουν καταγγείλει τον πρώην καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για τρεις περιπτώσεις βιασμού ατόμων που ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο των πράξεων.

Η προσέγγιση μέσω social media και το ευάλωτο υπόβαθρο

Ο μάρτυρας, ο οποίος σήμερα είναι 29 ετών και έχει καταγωγή από την Ουκρανία, εξήγησε στο δικαστήριο πώς ο σκηνοθέτης τον εντόπισε αρχικά στην περιοχή του Αγίου Παύλου το 2015, και στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί του ψηφιακά.

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος μελετούσε το προφίλ κάθε παιδιού για να εντοπίσει τις αδυναμίες του:

«Μάζευε πληροφορίες για το κάθε παιδί και κινούνταν ανάλογα με το πόσο απροστάτευτο ήταν, όπως ακριβώς έκανε και με τη δική μου περίπτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην αρχή της κατάθεσής του, ο 29χρονος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της εφηβείας του:

Ήταν μόλις 17 ετών και πήγαινε σχολείο όταν δέχτηκε το αίτημα φιλίας στο Facebook.

Η οικογενειακή του κατάσταση ήταν δραματική, με γονείς που αντιμετώπιζαν προβλήματα αλκοολισμού, ενώ στο σχολείο έπεφτε θύμα έντονου εκφοβισμού.

Η καθημερινότητά του χαρακτηριζόταν από ακραία φτώχεια, καθώς το σπίτι του δεν είχε ρεύμα, νερό ή σταθερά τρόφιμα, ενώ δεν διέθετε ούτε νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Η παγίδευση μέσω της «φιλοξενίας» και η κακοποίηση

Όταν ο νεαρός εκμυστηρεύτηκε τα προβλήματά του, ο καλλιτέχνης του πρότεινε να μετακομίσει στο σπίτι του. Ο μάρτυρας ένιωσε ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εκείνον, ενώ η παρουσία ενός ακόμη ανήλικου μετανάστη από την Αφρική στο περιβάλλον του σκηνοθέτη, τον έκανε να νιώσει ασφάλεια.

Η διαμονή του διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015. Για να ανταποδώσει τη στέγη, ο 17χρονος τότε νεαρός έκανε δουλειές του σπιτιού. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά όταν, μετά από μια συζήτηση για τη σεξουαλική του ταυτότητα, υπέστη –σύμφωνα με την καταγγελία– τον πρώτο βιασμό.

Ο ίδιος περιέγραψε τις εσωτερικές του σκέψεις:

«Ήμουν σοκαρισμένος και πίστευα ότι έφταιγα εγώ. Δεν μίλησα γιατί φοβόμουν ότι θα με πετάξει στον δρόμο, καθώς η μητέρα μου είχε ήδη υποστεί έξωση. Προσπάθησα να βάλω όρια λέγοντάς του ψέματα ότι μου αρέσει κάποιος άλλος, για να καταλάβει ότι δεν ήθελα επαφή».

Παρά τις προσπάθειές του, ο μάρτυρας κατήγγειλε και δεύτερο περιστατικό βιασμού παρουσία τρίτου προσώπου, καθώς και συνεχείς πιέσεις για σεξουαλικές πράξεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε δει τον κατηγορούμενο στο σπίτι μαζί με άλλα ανήλικα παιδιά, περιγράφοντας μάλιστα μια συγκεκριμένη σοκαριστική σκηνή με ένα ανήλικο αγόρι από την Αφρική.

Η απομάκρυνση και η απόφαση για την καταγγελία

Ο μάρτυρας αποχώρησε από το σπίτι το φθινόπωρο, όταν η μητέρα του βελτίωσε την κατάστασή της. Όπως εξήγησε, ο κατηγορούμενος προσπάθησε αργότερα να προσεγγίσει και έναν συμμαθητή του, τον οποίο ο ίδιος συμβούλευσε να μπλοκάρει. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο σκηνοθέτης τον υποτιμούσε και εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η επικοινωνία τους είχε διακοπεί από το 2016, όμως το 2020 ο κατηγορούμενος του έστειλε ξανά μήνυμα, γεγονός που ο μάρτυρας εξέλαβε ως προσπάθεια να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του, καθώς είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες. Η απόφαση να προσφύγει στη δικαιοσύνη ελήφθη το 2021, όταν έμαθε ότι ένας άλλος παθών είχε ήδη κινηθεί νομικά.

Το ψυχικό τραύμα και το αίτημα για δικαιοσύνη

Απαντώντας σε ερώτηση της Προέδρου για τα συναισθήματά του, ο 29χρονος τόνισε το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη:

«Αυτό που βίωσα ήταν απάνθρωπο. Ζητώ μόνο να δικαιωθώ. Είναι άδικο να εκμεταλλεύεσαι ένα απροστάτευτο παιδί με τόσα προβλήματα. Αυτός ο φόβος μου στέρησε τη δυνατότητα να κάνω σχέσεις και να επικοινωνήσω. Όλα αυτά προσπαθώ να τα διαχειριστώ με ψυχολόγο, τον οποίο επισκέπτομαι από τα τέλη Μαρτίου του 2026».

Τέλος, ο μάρτυρας επεσήμανε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τη νεανική γλώσσα της εποχής και «greeklish» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίζει τα θύματά του. Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.