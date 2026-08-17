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Συναγερμός σήμανε στη Σίφνο, καθώς όπως έγινε γνωστό, το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) έπεσε και συνετρίβη ένα ιδιωτικό ελικόπτερο (ταξί) κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην Ιερά Μονή Βρύσης, στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δήμαρχος του νησιού, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ο χειριστής του ελικοπτέρου και 5 επιβαίνοντες

Να σημειωθεί ότι κοντά στο σημείο της πτώσης υπάρχουν και σπίτια.

Οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στον τόπο της συντριβής έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17.

Επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βίντεο από το σημείο: