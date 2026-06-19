Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς, πριν από 20 ημέρες. Η αστυνομία εξετάζει με μεγάλη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς η τελευταία επικοινωνία που είχε η γυναίκα πριν εξαφανιστεί αποτελεί κομβικό σημείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο νησί, η κινητοποίηση των αρχών, αλλά και των εθελοντικών ομάδων «σαρώνει» τις περιοχές ενδιαφέροντος, από το Βαρύπετρο μέχρι τα Χανιά, με τις ώρες που περνούν να εντείνουν την αγωνία των συγγενών της 45χρονης που δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 30 Μαΐου. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να ανασυνθέσουν το παζλ των κινήσεών της, εστιάζοντας στις τελευταίες στιγμές πριν χαθεί.

Το χρονικό της τελευταίας επαφής

Συγγενείς και αρχές περιγράφουν την κατάσταση με τη φράση «σαν να άνοιξε η γη και την κατάπιε», καθώς καμία από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχει αποδώσει καρπούς. Στο νησί έχει οργανωθεί επιχείρηση εντοπισμού της στην οποία συμμετέχουν ομάδες από:

Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων.

3η ΕΜΑΚ Κρήτης.

Εθελοντική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα Χανίων).

Εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και απλοί πολίτες.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε διάφορες περιοχές των Χανίων, συμπεριλαμβανομένων σημείων όπου η 55χρονη συνήθιζε να κινείται ή να συχνάζει, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της, ούτε καν κάποιο προσωπικό της αντικείμενο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Χανίων, σήμερα επιχειρούν και ειδικά μέσα της ΕΛ.ΑΣ., με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από αέρος, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, με τους συνοδούς τους. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και από την αρχή, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου. Για την εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews, το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου και η Σταυρούλα ήταν στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30, αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα, γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν είχε αυτοκίνητο διαθέσιμο, και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα, και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα τις Αρχές», είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.

Οι 4 μαρτυρίες και η σύγχυση με την μέρα της εξαφάνισης

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στα Χανιά βρίσκονται τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα, οι μαρτυρίες και οι ιστορίες των οποίων περιγράφουν τις τελευταίες ώρες και τις επαφές της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν χαθούν μυστηριωδώς τα ίχνη της. Ο αδελφός της, ένας ενοικιαστής, ένας αγρότης και μια γυναίκα αποτελούν τα πρόσωπα-κλειδιά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι καταθέσεις τους έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα πληροφοριών, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα -από την οικειοθελή «εξαφάνιση» έως το ατύχημα ή την εγκληματική ενέργεια. Οι ιστορίες των τεσσάρων μαρτύρων, όπως έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, συνθέτουν το χρονικό των τελευταίων ημερών της 54χρονης πριν εξαφανιστεί:

1. Ο αδελφός: Η νοσηλεία και η δήλωση εξαφάνισης

Ο αδελφός της Σταυρούλας είναι το πρόσωπο που προκάλεσε την επίσημη έναρξη στις έρευνες, καθώς εκείνος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων για να δηλώσει την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η αδελφή του έφυγε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου και έκτοτε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, γεγονός που τον θορύβησε και τον οδήγησε στις Αρχές. Ο ίδιος περιγράφει πως μπήκε στο νοσοκομείο στις 26 Μαΐου και πήρε εξιτήριο στις 7 Ιουνίου, οπόταν και κατήγγειλε την εξαφάνιση.

2. Ο ενοικιαστής: Η τελευταία οικονομική συναλλαγή

Ο άνδρας που νοίκιαζε το σπίτι της 54χρονης είναι ο άνθρωπος που είχε την τελευταία επιβεβαιωμένη διά ζώσης επαφή μαζί της, δύο ημέρες πριν εκείνη χαθεί. Στη δική του μαρτυρία αναφέρεται ότι στις 29 και όχι στις 30 Μαΐου συνάντησε τη Σταυρούλα προκειμένου να της παραδώσει το ενοίκιο του μήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο ενοικιαστής τόνισε πως η συμπεριφορά της γυναίκας ήταν απολύτως φυσιολογική και δεν παρατήρησε τίποτα ανησυχητικό ή περίεργο που να προμηνύει την εξαφάνισή της.

3. Ο αγρότης: Η μαρτυρία για το δρομολόγιο στο χωράφι

Ένας αγρότης της περιοχής που έχει και συγγενική σχέση με την οικογένεια προσθέτει ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της διαδρομής που πιθανόν ακολούθησε η γυναίκα. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με την Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου, που επέμενε να τον πληρώσει γιατί διαφορετικά θα καθυστερούσε αρκετά η συνάντησή τους. Η μαρτυρία αυτή θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη για τις Αρχές, καθώς προσδιορίζει ένα πιθανό γεωγραφικό στίγμα για την κατεύθυνση που πήρε η 54χρονη μετά την αναχώρηση από το σπίτι της.

4. Η γυναίκα: Η μυστηριώδης τελευταία τηλεφωνική κλήση

Η τέταρτη μαρτυρία αφορά μια γυναίκα η οποία είδε την Σταυρούλα στη στάση του λεωφορείου, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Η γυναίκα επιμένει ότι η 45χρονη βρισκόταν στο χωριό της, το Βαρύπετρο Χανίων στις 29 Μαΐου, όταν την συνάντησε στη στάση. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη του κινητού της στο viber δείχνουν να έχουν σταματήσει μία μέρα μετά, δηλαδή στις 30 Μαΐου.

Το γεγονός πως υπάρχουν συγκεχυμένες μαρτυρίες για την ημέρα που η 45χρονη πήγε στο χωριό της, δημιουργεί νέα δεδομένα, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον και περιοχές στα Χανιά, κοντά στο σπίτι που είχε νοικιάσει πρόσφατα η 45χρονη.