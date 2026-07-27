Εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στον οδικό άξονα Αλιβερίου – Χαλκίδας στην Εύβοια.

Δύο άτομα εντοπίστηκαν να κινούνται πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, κουβαλώντας παράλληλα μια ξαπλώστρα θαλάσσης, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που έχει επιβαρυμένο ιστορικό, με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Όπως καταγράφηκε και στο φωτογραφικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα το evia online, οι αναβάτες κινούνταν στο σκοτάδι χωρίς την παραμικρή προειδοποιητική σήμανση, φέροντας μηδενικό εξοπλισμό ασφαλείας και παραβιάζοντας κάθε προβλεπόμενο κανόνα του νόμου.

Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά δεν έθεσε απλώς σε άμεσο κίνδυνο τη δική τους σωματική ακεραιότητα, αλλά μετέτρεψε τον δρόμο σε παγίδα για τους ανυποψίαστους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Πηγή: eviaonline