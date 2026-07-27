Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Χωρίς συναίνεση ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Οι προτεινόμενες αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών.

Ειδικότερα, στα πιο σημαντικά άρθρα η ψηφοφορία εξελίχθηκε ως εξής:

Άρθρο 16 λειτουργία Μη Κρατικών Πανεπιστημίων:

160 ναι, όχι 93, παρών 41

ΑΡΘΡΟ 30 Παρ 1: Θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας

158 ναι όχι 135 παρών 1

ΑΡΘΡΟ 30 Παρ 5

158 ναι, 135 όχι, παρών 1

Άρθρο 86: Ποινική Ευθύνη Υπουργών

159 ναι, όχι 95, 40 παρών

ΑΡΘΡΟ 90: Προαγωγή στις θέσεις των Ανώτατων Δικαστών:

159 ναι, 93 όχι, 42 παρών

ΑΡΘΡΟ 103: Μονιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων.

161 ναι, 133 όχι, παρών 0