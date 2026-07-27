Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού διεθνούς εγκληματικού δικτύου, γνωστού με το ψευδώνυμο «Έντικ», προχώρησαν οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για οργάνωση με πολυεθνική σύνθεση —συμπεριλαμβανομένων υπηκόων από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία— που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον στενό συνεργάτη του, γνωστό ως «Λεωνίδα». Ο ομογενής από το Ουζμπεκιστάν θεωρείται από την Αστυνομία ως ο δεύτερος στην ιεραρχία της ομάδας, ενώ εις βάρος του εκκρεμούσε ήδη διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Βαριές κατηγορίες και «συμβόλαια θανάτου»

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο λαθρεμπόριο. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε μια σειρά από σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, όπως εκβιασμούς, απαγωγές, τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών, εμπρησμούς και βίαιες επιθέσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή τους στην εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου» στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της εγχώριας νύχτας.

Το «στρατηγείο» στο Ντουμπάι και το αίτημα έκδοσης

Όπως προκύπτει από τις αστυνομικές αναφορές, το Ντουμπάι αποτελούσε το ορμητήριο από όπου ο «Έντικ» διηύθυνε τις παράνομες δραστηριότητες, αν και το τελευταίο διάστημα είχε περιορίσει τις μετακινήσεις του στα συνήθη στέκια του. Οι Ελληνικές Αρχές, μόλις ενημερώθηκαν για τις συλλήψεις, υπέβαλαν αμέσως επίσημο αίτημα για την έκδοση των δύο υπόπτων στην Ελλάδα.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η ανταπόκριση των Αρχών του Ντουμπάι θα είναι θετική, προκειμένου οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.