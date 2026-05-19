Αναστάτωση σημειώθηκε στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, κοντά στην Αμμουδιά, όταν το απόγευμα της Τρίτης (19/5) εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκινητάμαξα, που ήταν φορτωμένη με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και εξετάζεται αν υπέστησαν υλικές ζημιές τα υπόλοιπα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής από την Πρέβεζα ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας έως ότου ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνώνται.

