Η Εθνική Αλβανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ρολάντο Μαράν ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της ομάδας, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους.

Ο 62χρονος Ιταλός διαδέχεται τον Σιλβίνιο, η συνεργασία του οποίου με την αλβανική ομοσπονδία ολοκληρώθηκε μετά την αποτυχία της ομάδας να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Ο Μαράν διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους της Serie A και της Serie B, όπως οι Κάλιαρι, Τζένοα, Μπάρι και Μπρέσια.

Ο πρόεδρος της αλβανικής ομοσπονδίας, Αρμάντ Ντούκα, έθεσε ως βασικούς στόχους στον νέο τεχνικό την πρωτιά στον όμιλο του UEFA Nations League και την πρόκριση στο EURO 2028, ενώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα ζητούμενο αποτελεί και η συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2030.

«Αν δεν πίστευα πως υπάρχουν οι δυνατότητες για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, δεν θα βρισκόμουν εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.