Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, θα έχουν την Πέμπτη (21/5), στην Αθήνα, οι διοικούντες την ΚΑΕ Άρης. Η επαφή θα γίνει στο πλαίσιο της γνωριμίας με τον επικεφαλής της λίγκας, ενώ ανάλογες συζητήσεις θα γίνουν και με άλλες ομάδες που ανήκουν στην οικογένεια της Euroleague.

Παρών στη συνάντηση θα είναι o ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα αφιχθεί σε ελληνικό έδαφος μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο ραντεβού. Θα έχει μαζί του τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ, Αγαπητό Διακογιάννη και τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Νίκο Ζήση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι Θεσσαλονικείς προετοιμάζονται για το τρίτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των πλέι οφ της Greek Basketball League, με την ΑΕΚ. Ματς που είναι ορισμένο να διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (25/5), στη Sunel Arena, το οποίο θα καθορίσει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στα ημιτελικά της post season.