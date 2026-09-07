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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας περίπου στις 09:45 σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Λίγο αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Ο Δήμος Παγγαίου, συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».