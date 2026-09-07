Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας περίπου στις 09:45 σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026
Λίγο αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Ο Δήμος Παγγαίου, συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026