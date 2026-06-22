Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέρειο του Έβρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις πέντε αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο τον άμεσο έλεγχο της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη δασική έκταση.