Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη στιγμή της φονικής τριπλής καραμπόλας στην Αθηνών – Σουνίου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 305ο χιλιόμετρο, κοντά στην Αλκυονίδων στο Κορωπί. Η σύγκρουση των τριών οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας 56χρονος να μεταφερθεί από το σημείο της τραγωδίας, χωρίς τις αισθήσεις του στο «Ασκληπιείο Βούλας».

Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν επίσης στο νοσοκομείο, δύο άνδρες, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην τριπλή καραμπόλα.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση των δύο τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.