Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα, ανατρεπτικά στοιχεία που ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έπειτα από την ανακοπή που υπέστη στο ιατρείο «Stem Cell» στο Κολωνάκι. Ένα κρίσιμο ντοκουμέντο έρχεται να διαψεύσει τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων ιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, αποκαλύπτοντας την πραγματική διάρκεια της μοιραίας διαδικασίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν μια κρίσιμη φωτογραφία από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποδεικνύει πως τη μοιραία μέρα της 9ης Σεπτεμβρίου η συσκευή τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14:10 και παρέμεινε ενεργή για 42 ολόκληρα λεπτά. Το ψηφιακό αυτό ίχνος καταρρίπτει πλήρως το αφήγημα των ιατρών σχετικά με το πότε ακριβώς ξεκίνησε η θεραπεία του γνωστού τραγουδιστή και πόσο διήρκεσε.

Το φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης:

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και τα ευρήματα στον χώρο

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Πολυτίμη Λεονάρδου, έδωσε απαντήσεις για το παρελθόν του ιατρείου, αλλά και για τα πρόσφατα μακάβρια ευρήματα.

Αναφερόμενη στον προγενέστερο έλεγχο των εγκαταστάσεων, η κυρία Λεονάρδου ξεκαθάρισε: «Ο ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει έλεγχο στο ιατρείο το 2025, χωρίς να διαπιστώσει ή να γνωρίζει την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς».

Όσο για την εικόνα που αντίκρισαν οι ελεγκτές μετά το τραγικό συμβάν, η ίδια πρόσθεσε: «Στον νέο έλεγχο στον χώρο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ. Όλα τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία».

Η επιτόπια δοκιμή που διέψευσε την ιατρό

Προκειμένου να δικαιολογήσει τη χρονική καταγραφή στο λογισμικό, η ιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι τα 42 λεπτά αφορούσαν αποκλειστικά την προετοιμασία της διαδικασίας και όχι την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, η επιτροπή του ΙΣΑ προχώρησε σε επιτόπια δοκιμή, η οποία κατέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό.

Περιγράφοντας το πείραμα, η πρόεδρος της επιτροπής σημείωσε: «Η επιτροπή του ΙΣΑ ζήτησε να γίνει επίδειξη ολόκληρης της διαδικασίας στην πράξη. Η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε περάσει στο στάδιο “Έναρξη ασθενούς”. Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται».

Πλέον, τα νέα αυτά δεδομένα έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.