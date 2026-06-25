Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η πυρκαγιά που ξέσπασε στη «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμμετείχε στην κατάσβεση κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.