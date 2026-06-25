Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία λεπτά μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε αποθήκη ξυλείας, σε περιοχή ανάμεσα στη Λοφούπολη και την Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, σε παλέτες του εργοστασίου. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ περιοχή επικρατεί αναστάτωση, για τον φόβο επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν φτάσει με έξι οχήματα και επιχειρούν συνολικά 18 πυροσβέστες, ενώ έχει σηκωθεί ελικόπτερο προκειμένου να ξεκινήσει ρίψεις νερού.

Το έργο της πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων.

Ο μαύρος καπνός που βγαίνει από το εργοστάσιο είναι ορατός από πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Στις 15:35 το απόγευμα το 112 απέστειλε μήνυμα, καλώντας τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης για τον καπνό.

Φωτό- Βίντεο: Creta24.gr