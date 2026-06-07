Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος υπήκοος στην περιοχή της Νέας Σελεύκειας Ηγουμενίτσας, αφού βρέθηκαν στη κατοχή του περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας εντόπισαν τον 43χρονο σε αυτοκίνητο που έφερε ελληνικές πινακίδες, να κινείται κοντά στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.