Αποφασιστική απάντηση στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα περί οικονομικών οφειλών δίνει η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts, συμφερόντων της Άννας Βίσση και της Δήμητρας Κούστα.

Με μια σκληρή επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις συμβατικές της υποχρεώσεις, έχοντας ήδη καταβάλει προκαταβολή 250.000 ευρώ στον οργανισμό AUTODIA για τα πνευματικά δικαιώματα.

Παράλληλα, διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με τον συνθέτη, προειδοποιώντας με προσφυγή στα Δικαστήρια.

Η ανακοίνωση της D&A Live Concerts και τα πνευματικά δικαιώματα

Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts προχώρησε στη δημοσιοποίηση επίσημης ανακοίνωσης με στόχο, όπως αναφέρει, την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από τις οικονομικές απαιτήσεις που προβάλλει ο συνθέτης Νίκος Καρβέλας για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι κινήθηκε από την πρώτη στιγμή εντός του νόμιμου και θεσμικού πλαισίου:

Άδεια από την AUTODIA: Απευθύνθηκε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων (AUTODIA), στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών του δικαιωμάτων.

Απευθύνθηκε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων (AUTODIA), στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών του δικαιωμάτων. Καταβολή 250.000 ευρώ: Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 καταβλήθηκε στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή, ενώ εκκρεμεί η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list της συναυλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο συνθέτης θα λάβει το ποσό που του αναλογεί απευθείας από την AUTODIA, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης.

«Ουδεμία άλλη συμφωνία – αβάσιμοι οι ισχυρισμοί»

Σχετικά με τους περαιτέρω οικονομικούς ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα, η D&A Live Concerts ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη νομική ή οικονομική δέσμευση:

«Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση. Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ».

Προειδοποίηση για προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η εταιρεία παραγωγής καθιστά σαφές ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής διαμάχης:

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

Φωτογραφίες από τη σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

Το τετρασέλιδο κατηγοριών του Νίκου Καρβέλα

Η δημόσια αντιπαράθεση άρχισε όταν ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε μια εκτενή ανακοίνωση τεσσάρων σελίδων, εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου ακούστηκαν 47 δικά του τραγούδια.

Ο συνθέτης εστίασε σε δύο βασικούς άξονες:

Καλλιτεχνική διαφωνία: Εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του για τη διεξαγωγή της συναυλίας στο αχανές στάδιο και για τις τιμές των εισιτηρίων (που έφταναν έως τα 400 ευρώ), κάνοντας λόγο για μετατροπή των τραγουδιών του σε «αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ». Οικονομική απαίτηση και προσβολή: Υποστήριξε ότι ενώ είχε συμφωνηθεί αμοιβή δημιουργού (πέραν των δικαιωμάτων της AUTODIA), η παραγωγή αρνήθηκε να τον πληρώσει επικαλούμενη υψηλό κόστος. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι λίγες ώρες πριν το σόου ενημερώθηκε πως ο κύριος χρηματοδότης και στελέχη της παραγωγής ακύρωσαν τις αρχικές θέσεις του ίδιου και των καλεσμένων του, μεταφέροντάς τους σε υποβαθμισμένα καθίσματα. Όταν ο ίδιος διαμήνυσε ότι θα καθίσει στις αρχικές του θέσεις, του ξεκαθαρίστηκε ότι θα του απαγορευτεί η είσοδος στο στάδιο, ενώ έμαθε από τη Νίκη Βίσση πως η ίδια η τραγουδίστρια ήταν ενήμερη.

Η σκληρή απάντηση της Άννας Βίσση

Η αντίδραση της Άννας Βίσση ήταν άμεση και καταπέλτης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του επί 53 χρόνια συνεργάτη της και κάνοντας λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό».

Στην επίσημη δήλωσή της, η ερμηνεύτρια αποκάλυψε το δικό της παρασκήνιο:

Εκβιαστικές απαιτήσεις: Αποκάλυψε ότι τρία εικοσιτετράωρα πριν τη συναυλία, ο Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ εντός 24 ωρών , απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απαγόρευε τη διεξαγωγή της.

Αποκάλυψε ότι τρία εικοσιτετράωρα πριν τη συναυλία, ο Καρβέλας απαίτησε , απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απαγόρευε τη διεξαγωγή της. Απειλές για καταστροφή: Ισχυρίστηκε ότι ο συνθέτης, μέσω της αδελφής της Νίκης, εκτόξευσε απειλές ότι θα τη διέσυρε στα MME ώστε «να μην τολμά να βγει από το σπίτι της».

Ισχυρίστηκε ότι ο συνθέτης, μέσω της αδελφής της Νίκης, εκτόξευσε απειλές ότι θα τη διέσυρε στα MME ώστε «να μην τολμά να βγει από το σπίτι της». Οικονομική διευκόλυνση: Σημείωσε ότι τους τελευταίους έξι μήνες ο Καρβέλας είχε λάβει πάνω από 500.000 ευρώ (μεγάλο μέρος των οποίων δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα) για να διευκολυνθεί σε οικονομική του ανάγκη.

Σημείωσε ότι τους τελευταίους έξι μήνες ο Καρβέλας είχε λάβει (μεγάλο μέρος των οποίων δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα) για να διευκολυνθεί σε οικονομική του ανάγκη. Αλλαγή θέσεων: Αιτιολογώντας την αλλαγή των θέσεων του Καρβέλα τη βραδιά της συναυλίας, τόνισε ότι ήταν φυσικό επόμενο μετά την εκβιαστική και επιθετική συμπεριφορά που επέδειξε τις προηγούμενες ημέρες.

«Το πιο οδυνηρό απ’ όλα για μένα δεν είναι η οικονομική διαφωνία, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει…», κατέληξε η Άννα Βίσση.