Η σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία βρίσκει συχνά διέξοδο μέσα από τον αθλητισμό, προσφέροντας εικόνες γεμάτες ζωντάνια και νεανικό παλμό. Αυτή ακριβώς τη δυναμική ανέδειξε μια πρόσφατη αθλητική διοργάνωση στα νότια προάστια, όπου τα αυριανά στελέχη του στρατού μας, άφησαν για λίγο τις στολές τους, φόρεσαν τα αθλητικά τους και έδειξαν το ταλέντο τους.

Μέσα από ένα οπτικοακουστικό υλικό που εκπέμπει ενέργεια, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στο «6th Varkiza 3X3 Endorsed Greece Tour 2026».

Το συγκεκριμένο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Στο ίδιο γήπεδο έδωσαν ραντεβού Ευέλπιδες, σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) καθώς και άλλων Παραγωγικών Σχολών, διεκδικώντας τη νίκη με πάθος και απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο.

Το γεμάτο δράση διήμερο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον συναγωνισμό μεταξύ των ενστόλων. Αντιθέτως, νεαροί είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να αλληλεπιδράσουν με παιδιά και ερασιτέχνες αθλητές από το ευρύ κοινό.

Το κεντρικό σύνθημα της δράσης «Μαζί στο γήπεδο, πιο κοντά στην κοινωνία» αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της στρατιωτικής ηγεσίας για συνεχή εξωστρέφεια.

Ήταν μια πρωτοβουλία που ανέδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, υπενθυμίζοντας πως η πειθαρχία, η συνεργασία και η ομαδικότητα αποτελούν αρετές που ξεχωρίζουν εξίσου μέσα στα στρατόπεδα και στους αγωνιστικούς χώρους.