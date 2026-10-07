Μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» σχετικά με την ανακαίνιση στις τουαλέτες του 20ου Δημοτικού Αχαρνών, η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Δημήτρη Κωφό, ώστε να γίνει γνωστό αν ο Δήμος έχει την πρόθεση να προβεί στην άμεση αποκατάσταση του σχολικού χώρου.

Το βασικό αίτημα του Συλλόγου, όπως και των γονέων, είναι να χρησιμοποιηθούν υλικά που δόθηκαν στο σχολείο ως δωρεά για την ανακαίνιση των λουτρών.

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, «η σχολική μονάδα διαθέτει από τις 7 Ιουλίου του 2025 πλακάκια και όλα τα απαραίτητα υλικά για την ανακαίνιση των λουτρών του σχολείου και μετά από την ολοκλήρωση ενός μόνο μικρού τμήματος… τα υλικά είναι στοιβαγμένα στον χώρο του σχολείου και τα παιδιά να συνωστίζονται σε ελάχιστες τουαλέτες».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος ανέφερε πως η ανακαίνιση καθυστερεί με σκοπό οι εργασίες να γίνουν ολοκληρωμένα και όχι πρόχειρα. Για αυτό, χρειάζεται συγκεκριμένος προγραμματισμός, καθώς 86 ολόκληρες σχολικές μονάδες χρήζουν άμεσης βοήθειας όσον αφορά στις υποδομές.

Επίσης, τόνισε πως το βασικό πρόβλημα στη συνέχιση όλων των έργων συνολικά είναι η χρηματοδότηση που αναμένουν από την Κ.Ε.Δ.Ε και το Υπουργείο Παιδείας.

Δε δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου από τον αντιδήμαρχο, παρ’όλα αυτά δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει μαζί μας τις επόμενες ημέρες, ώστε να μας πληροφορήσει σχετικά με αυτό.

Από τη μεριά τους, γονείς και εκπαιδευτικοί βλέπουν τα έργα να κωλυσυεργούν και οι μαθητές να περιτρυγυρίζονται από σκόρπια υλικά και αφημένα πλακάκια μέσα στις τουαλέτες.

Τέλος, σχετικά με άλλο σημείο της ανακοίνωσης που αναφέρει πως «η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, μετά την κατάργηση της σχολικής επιτροπής και την απόφαση τα σχολεία να πληρώνουν το τηλέφωνο και το νερό», ο κ. Κωφός δήλωσε πως ο Σύλλογος «τα φουντώνει» και πως είναι μία προσωρινή διαδικασία πληρωμής που πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Αναμένουμε σύντομα απαντήσεις και λύσεις από τη μεριά του Δήμου Αχαρνών, καθώς είναι ευθύνη τους η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών.