Με χιούμορ και αρκετή διάθεση αυτοσαρκασμού μίλησε ο Φάνης Μουρατίδης για την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας ένα απίστευτο περιστατικό που έχει συμβεί με τα παιδιά του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα προσωπικά του ελαττώματα.

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην αφηρημάδα του, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματά του.

Όπως περιέγραψε, δεν είναι λίγες οι φορές που ξεκινά να φύγει από το σπίτι και αναγκάζεται να επιστρέψει επειδή έχει ξεχάσει κάτι.

Μάλιστα, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε κάποια στιγμή πήγε στο σχολείο έχοντας πάρει μαζί του τις σχολικές τσάντες, αλλά έχοντας ξεχάσει τα ίδια τα παιδιά!

«Πήγα με τις τσάντες, χωρίς τα παιδιά»

Ο Φάνης Μουρατίδης περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο τη χαρακτηριστική αφηρημάδα του, εξηγώντας πως οι δικοί του άνθρωποι έχουν πλέον συνηθίσει να τον βλέπουν να επιστρέφει στο σπίτι για κάτι που έχει ξεχάσει.

«Έχω πολλά ελαττώματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε με την πιο απίθανη αποκάλυψη: «Το ξέρουν όλοι, ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία».

Η σχέση του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αποκαλύπτοντας πως ένα ακόμη χαρακτηριστικό του είναι η έντονη τάση του να γκρινιάζει.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, προσπαθεί να αφήνει αυτή τη διάθεση έξω από το σπίτι, ώστε να μην επηρεάζει την οικογενειακή του ζωή.

«Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι και τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας», είπε με χιούμορ.

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