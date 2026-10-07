Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, δύο άνθρωποι που έχουν συνδέσει τις ζωές και τις καριέρες τους για δεκαετίες, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κόντρας, με εκατέρωθεν ανακοινώσεις, βαριές αιχμές και διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ήρθε η πρώτη αντίδραση του Νίκου Καρβέλα, μετά την αιχμηρή απάντηση που εξέδωσε η Άννα Βίσση. Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να τοποθετηθεί μετά τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις. Ωστόσο, ο γνωστός δημιουργός επέλεξε αυτή τη φορά να μην ανοίξει νέο κύκλο δηλώσεων.

«Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον αλλά προς το παρόν δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο», ήταν η λιτή απάντηση του Νίκου Καρβέλα στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.

Η συγκεκριμένη αντίδραση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Άννας Βίσση, η οποία απάντησε σημείο προς σημείο σε όσα είχε προηγουμένως υποστηρίξει ο επί δεκαετίες συνεργάτης της. Προς το παρόν, ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται να επιλέγει τη σιωπή, χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται να επανέλθει με νέα ανακοίνωση ή δημόσια τοποθέτηση.

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: «Η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο – Νιώθω συντριβή»